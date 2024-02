Polonia, arriva un nuovo disegno di legge sulle unioni civili

La nuova legge sulle unioni civili

La repressione della comunità Lgbt+

Il no all'aborto

Un nuovoper l'approvazione delle. È quello che presenterà la ministra dell'Uguaglianza Katarzyna Kotula dopo aver consultato i leader dei partiti della maggioranza. Durante la campagna elettorale, ilaveva affermato che il suo partito avrebbe introdotto una disposizione per le unioni tra persone dello stesso sesso non appena eletto, e che considerava questa una priorità dopo anni di buio sul tema dei diritti nel paese."Sono trascorsi 20 anni dalla prima legge sulle unioni civili presentata nel 2003.", dichiara esultando la ministra dell'Uguaglianza. Dobbiamo ricordare che a metà dicembre laha tuonato contro lo Stato polacco, colpevole di non aver "adempito al suo dovere di garantire che i ricorrenti disponessero di un quadro giuridico specifico che prevedesse il riconoscimento e la protezione delle loro unioni omosessuali. Tale inadempimento ha comportato l'incapacità dei ricorrenti di regolare aspetti fondamentali della propria vita, costituendo". Il caso in esame riguardavapolacche, le cui richieste di riconoscimento legale sono state ignorate.Negli ultimi otto anni, la Polonia è stata ripetutamente al centro dell'attenzione internazionale per le sue, con tanto di "Lgbt free zones", zone interdette alla comunità LGBTQIA+. Tutto è cambiato con l'insediamento deldi Donald Tusk, riuscito a sconfiggere l'estrema destra cattolica guidata da Diritto e Giustizia (PiS).Un regime di estrema destra che ha oscurato la liberaldemocrazia polacca, dando forma ad unasenza esclusione di colpi, grazie anche alla complicità di altri esponenti del PiS insediati nelle più alte cariche istituzionali: alla presidenza del paese l'apertamente omofobico Andrzej Duda e alla presidenza dell'esecutivo il premier Mateusz Morawiecki anch'egli del PiS. Negli ultimi anni inoltre, la Corte di Giustizia dell'UE ha condannato la Polonia per, mentre il governo di Varsavia aveva posto il veto alla proposta della Commissione Europea che raccomandava agli Stati membri il riconoscimento dei matrimoni omosessuali contratti in altri Paesi appartenenti all'UE. Ora dopo un lungo periodo buio, sembrerebbe essere arrivata la svolta con il sì alle Unioni Civili.Ilin Polonia non è un giorno qualsiasi. E' il giorno in cui è entrata in vigore, nonostante la nazione ultra cattolica, la sentenza pronunciata il 22 ottobre 2020 dal Tribunale costituzionale chein quasi tutte le circostanze, con un impatto devastante sulle vite delle donne. Con quella sentenza, il Tribunale costituzionalela "malformazione grave e irreversibile del feto o malattia incurabile che minacci la vita del feto" dalle cause legittime per abortire: cause che, prima della sentenza, riguardavano il 90 per cento delle circa 1000 interruzioni di gravidanza praticate ogni anno.Da quella data,si sono rivolte alla Corte europea dei diritti umani, sostenendo che la legislazione polacca causa gravi danni a tutte loro e viola i loro diritti alla riservatezza e alla libertà dalla tortura.Insieme a Malta, la Polonia è lo stato dell'Unione europea conin materia di aborto . In questa nazione, l'interruzionesolo in caso di rischio per la vita o la salute di una donna incinta o se la gravidanza sia stata causata da uno stupro. In pratica, tuttavia, abortire è quasi impossibile pure per coloro che vi avrebbero diritto. Ogni anno migliaia di donne infattiper abortire in altri stati europei mentre altre comprano all'estero pillole abortive o ricorrono all'aborto in modo non legale.