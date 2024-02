Prima donna a capo dei servizi segreti. L'ambasciatrice Elisabetta Belloni nuova direttrice del Dis

È l'ennesimoche cade:è il nuovo direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L'ambasciatrice romana, 62 anni, segretario generale della Farnesina dal maggio del 2016, èalla guida di una struttura dell’intelligence. Un riconoscimento, come altri in questo periodo, che premia lain ruoli che finora, per le donne, sembravano inaccessibili. Il Presidente del Consiglio l'ha nominata in sostituzione all'attuale Direttore generale, il, il cui incarico sarebbe scaduto nel 2022 (era stato rinnovato dal governo Conte nel novembre 2020). Il premier Draghi aveva preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi, e ha voluto ringraziare il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. Belloni è stata, fin da ragazza, una: fu tra le prime due studentesse donne a essere ammessa all', scuola fino a quel momento esclusivamente maschile e la stessa dove ha studiato Mario Draghi. Lo ha fatto anche in seguito, durante la sua carriera al ministero degli Esteri: dall'alla direzione generale per la, fino alla nomina a. In tutte queste posizioni l'ambasciatrice è stata la prima donna al vertice. Entrata innel 1985, ricoprendo incarichi, tra gli altri, a Vienna e Bratislava. Nel 2004, da capo dell'Unità di crisi, affronta la tragedia dellocon migliaia di turisti italiani coinvolti, e in seguito i casi dei. Negli anni il suo nome era più volte circolato per il ministero degli Esteri e anche come capo del Dis. A succederle nel ruolo di, attuale capo di gabinetto del ministro degli Esteri, Luigi di Maio. Alla neo direttrice dei Dis sono arrivati numerosi, tra i quali quelli delVolpi: "Rivolgo i miei sentiti e sinceri complimenti all'ambasciatore Elisabetta Belloni per il nuovo incarico alla direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). La vasta esperienza professionale ed il profilo umano sono doti che consentiranno unalla sicurezza nazionale". Tra i primi a complimentarsi anche il leader della Legache su Twitter ha scritto: "Buon lavoro a Elisabetta Belloni, donna di valore nominata ai vertici del DIS, e buona prosecuzione al generale, l'agenzia di sicurezza interna, ndr)". "La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è. E il fatto che si commissari ANPAL, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator è un'ottima notizia. Due passi in avanti", ha scritto sui social il leder di Italia Viva,, commentando le nomine del governo.