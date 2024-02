Referendum e firme digitali, giuristi e parlamentari Pd tirano il freno, +Europa non ci sta. Le due velocità di politica e paese reale

Nel mirino, subito, la 'norma Magi'

La verità è che un pezzo della classe politica – quella che 'ausculta' gli umori dei poteri forti (Quirinale e Consulta) e quella di un Parlamento 'lumaca', ma che non vuole essere esautorato nella sua funzione (teorica), e cioè 'fare' le leggi (che 'non' fa) – ha deciso che davanti alle impressionanti, cavalcanti e improvvise, raccolte firme su quelli referendum, bisogna 'mettere un freno' o, come si usa dire, 'darci un taglio', ecco.Nel mirino, in particolare, è finito l'emendamento a prima firma Riccardo Magi (+Europa) che, con un vero colpo di mano, nel senso che in pochi capirono esattamente cosa stavano votando (e il parere contrario del governo), a luglio scorso, è riuscito a inserire, nel decreto Semplificazioni, una semplice, elementare, norma: permettere, ai cittadini italiani, di apporre la loro firma in calce a un referendum abrogativo non solo nei famosi 'banchetti' in piazza (in Radicali ne hanno fatto, dei 'banchetti', una scuola e pure una religione), grazie allo Spid cioè alla firma digitale senza neppure il disturbo di dover uscire di casa.Risultato? La verità è che un pezzo della– quella che ‘ausculta’ gli umori dei(Quirinale e Consulta) e quella di un, ma che non vuole essere esautorato nella sua funzione (teorica), e cioè ‘fare’ le leggi (che ‘non’ fa) – ha deciso che, davanti alle impressionanti, cavalcanti e improvvise,quelli, bisogna ‘mettere un freno’ o, come si usa dire, ‘darci un taglio’, ecco.Nel mirino, in particolare, è finito l’emendamento a prima firma(+Europa) che, con un vero colpo di mano, nel senso che in pochi capirono esattamente cosa stavano votando (e il parere contrario del governo), a luglio scorso, è riuscito a inserire, nel, una semplice, elementare, norma: permettere, ai cittadini italiani, di apporre la loro firma in calce a un referendum abrogativo non solo nei famosi ‘banchetti’ in piazza (ine hanno fatto, dei ‘banchetti’, una scuola e pure una religione), grazie allocioè allasenza neppure il disturbo di dover uscire di casa.Risultato? Un boom incredibile nella raccolta firme di referendum che, da vari mesi, già andavano bene con gli(firme aima anche firme autenticate presso ie i loro appositi uffici, spesso però assai improbi da trovare liberi e disponibili), e cioèpromossi dalla Lega e dai Radicali, e il, avanzato, invece, non da partiti politici, ma solo da una associazione,, galassia radicale, associazione da anni impegnata su questo fronte. Un milione di firme già raggiunte, in soli 3 mesi, sull’eutanasia, e quasi un milione sulla giustizia. Infine,quello sullaraccolte, a razzo, in meno di una settimana, per un referendum appoggiato da partiti minuscoli (sempre ima anche) o da movimenti fuori dal Parlamento (‘’).Inutile dire che i 5Stelle, da sempre inclini a usare lo strumento del referendum, pur rimasti, negli anni, alla finestra, ora ci hanno preso gusto.ha lanciato un referendum contro ladal suo blog, e poco importa che Conte – e gli altri– non lo sapessero. Il, in un post sul suo blog, chiede di firmare il referendum “”, anche online, entro il 20 ottobre, per raggiungere quota, un quesito che – ricorda Grillo - “Nonostante il pressoché totale silenzio da parte della maggior parte di tv e giornali, dal I luglio ha raggiunto 300 mila firme.A questo punto, ovviamente, è scattato l’allarme. Ma al netto di quello di senatori ‘giureconsulti’ improvvisati, come(Fi), che – essendo ‘contro’ tutto (le droghe, l’eutanasia, etc) ha parlato di “algoritmi” (sic) che “firmano al posto degli esseri umani, una pratica indecente”, resta che si stanno levando. Quelle, come abbiamo visto, diche insinuano dubbi sulla ‘validità’ delle firme digitali, quelle raccolte tramite Spid, ma anche diche ‘non’ insinua, ma che propone, con unauna sorta di ‘disarmo bilanciato’ tra istanze referendarie e istanze parlamentari e, dunque, del ‘Sistema’. La proposta, spiegata in una intervista pubblicata il 19 settembre su Quotidiano nazionale, è questa: “Non vogliamo affatto frustrare la partecipazione. Infatti, il punto non sono i referendum già indetti, che viaggiano con i termini fissati dalla legge istitutiva dei referendum (la legge è del 1970, ndr.), ma quelli che si terranno in futuro. I problemi sono due e sono. Il primo è ilche rischia di frustrare le istanze dei richiedenti perché applica sempre criteri molto rigorosi nel vagliare i quesiti”. “Il secondo problema – continua– è, affinché un referendum abrogativo sia valido, una cifra che è troppo alta. Tu puoi anche raccogliere uno o due milioni di firme, ma poi devi portare a votare, altrimenti il referendum non è valido. Una regola fissata nel 1948, quando però gli aventi diritto al voto erano solo 30 milioni, mentre oggi sono almeno 50 milioni. La campagna per l’astensionismo, più l’astensionismo endemico, rischia di farli fallire, come è già successo molte volte, in passato”.“Al primo problema – spiega ancora Ceccanti - si ovvia inserendo un, un numero congruo per indicare una chiara volontà popolare su uno specifico quesito”. “Al secondo problema si: nel 2018, per dire, ha votato il 76% dell’elettorato, quindi il quorum sarebbe fissato al 38% degli aventi diritto al voto., però, va alzato, almeno a 800 mila elettori per essere congruo”. In buona sostanza,non è contrario a“Rimuovere gli ostacoli burocratici alla raccolta di firme, compresa la novità della firma digitale, ma – nota - vedo in giro troppi referendari pieni di sé e che credono che, su ogni referendum, basti raccogliere le firme per avere successo. Invece, servono gli elettori. Ecco il perché della mia proposta di legge, già depositata in Parlamento: aumentare le firme a 800 mila e”.A Luce! proprio ‘l’inventore’ della firma digitale, Riccardo Magi, si sfoga, trattenendo a stento la sua ‘rabbia’: “E’ molto interessante il dibattito che si è aperto sulle ipotesi di revisione dell'istituto referendario, ma è un dibattito mal posto se parte daltraa danno di quest'ultimo, mentre dovrebbe partire, invece, dall'unico reale e storico squilibrio che è a danno dell'. Basti pensare che su legalizzazione della cannabis, legalizzazione eutanasia, separazione carriere, ius soli, legge Bossi Fini, solo negli ultimi dieci anni, sono state depositateaccompagnare da centinaia di migliaia di firme.non ti dico cosa ne è stato in Parlamento di queste proposte per volontà dei principali gruppi e partiti politici. Con quale credibilità ora dicono di voler modificare istituto referendario per favorire la partecipazione?!”. “Ma voglio ‘calmarmi’ – conclude- e dico semplicemente che ogni tentativo di garantirenon può non fondarsi sulla consapevolezza del vero squilibrio che nel nostro Paese ha visto fregarsene del tutto dell'iniziativa legislativa popolare come concepita nella Costituzione più bella del mondo".Fuori dallo ‘sfogo’ die ‘in chiaro’, sempre il deputato ex radicale, presidente di, dice: “con le sue 500 mila firme raccolte in meno di una settimana, ha dimostrato che le persone non sono disinteressate alla politica quando la politica si occupa della vita delle persone. Questo successo, legato anche, sta sollevando un dibattito sul futuro dell'istituto referendario. Ben venga, ma paventare lo ‘squilibrio tra popolo e Parlamento’ a danno di quest'ultimo non è corretto se non si riconosce che fino ad oggi è stata svuotata di valore e stracciata l'iniziativa legislativa popolare prevista dalla Costituzione” dice Magi sui social. “È questo lo squilibrio a cui bisogna innanzitutto rimediare prima di avanzare. Altrimenti apparirà solo come l'ennesimo tentativo di tenere alcuni temi fuori dal dibattito e dall'agenda politica e istituzionale”, conclude sempreIn effetti, come si fa a dare torto a? Del resto, come Luce! ha scritto in più occasioni, durante l’estate, lo ‘stato dell’arte’ è questo: lonon ha neppure superato l’esame della commissione; la proposta di legge sull’– su cui sempredice che “il referendum è pericoloso perché legalizza l’omicidio del malato, mentre il testo di legge no” - è ferma da mesi in commissione Affari sociali; laè stata approvata nel suo testo base, ma Dio solo sa quando andrà in Aula; ilcome si sa, si è incartato al Senato; solo la riforma della Giustizia, a marca, è diventata legge, dopo infiniti ‘tiri e molla’. Morale, il Parlamento ‘lumaca’ è indietro, come pure il Paese ‘legale’, mentre il Paese ‘reale’ è assai più avanti, lo dimostra il boom della raccolta firme sui referendum. Prima o poi, anche sugli ‘alti Colli’, si accorgeranno della distanza.