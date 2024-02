Riconoscere i certificati di genitorialità in tutta l'Ue, l'Italia è pronta? Mussolini: "Serve impegno"

Io però ho votato a favore di tutto, quindi per una totale libertà nell’approccio a questa tematica, votando anche contro gli emendamenti proposti da un deputato del mio gruppo che avrebbero reso più semplice ad alcuni Stati membri di non adeguarsi alle normative europee in materia di filiazione, di genitorialità e anche di maternità surrogata".

Questa mattina, il suo collega Vincenzo Sofo di Fratelli d’Italia, ha definito questa proposta un attentato alla libertà degli Stati (qui il video) e soprattutto ha adombrato che questo provvedimento sia un modo per rendere legittima la GPA, che lui ovviamente ha continuato a definire “utero in affitto”. Non le pare che sfugga a molti una semplice constatazione, il fatto, cioè, che bambini di famiglie oggi ancora considerate atipiche esistono già e hanno dei diritti molto contenuti se non nulli.

"Dobbiamo riflettere su un punto e cioè che la scienza non può essere limitata, bloccata nelle sue potenzialità e, soprattutto, che non si può discriminare chi mette al mondo un figlio utilizzando modalità rese oggi possibili dalla scienza.

Queste possibilità esistono e devono quindi esistere diritti uguali garantiti per questi nuovi minori e genitori. La scelta deve stare nelle mani del singolo individuo: a lui spetta decidere come diventare genitore e la politica non può avere l’arroganza di escludere, di negare o addirittura di prendere provvedimenti di carattere retroattivo come è successo qualche tempo fa a Padova. Non ci si può rivalere per ragioni meramente ideologiche sui figli nati da omoaffettività, nati da plurigenitorialità. Per questo io ho votato a favore".

Buongiorno. Un mio breve commento su quanto accaduto ieri a #Padova. ⬇️🎥 pic.twitter.com/iUxxzSNlJk — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) June 20, 2023

"No alla maternità surrogata? Allora liberalizziamo l'adozione"

Lei sulla decisione di cancellare retroattivamente le registrazioni delle madri non biologiche dall’anagrafe di Padova prese una posizione molto decisa, quasi da pas i onaria. Visto l’attuale orientamento del nostro governo su questa materia, ritiene che questa votazione possa portare a qualcosa di positivo nell’immediato?

"È chiaro che questo voto è importante, ma dobbiamo anche dire con onestà che non è vincolante, bisogna vedere come uno stato lo recepisce e che misure ha intenzione di mettere in campo. È, però, un’indicazione che rafforza chi combatte per i diritti e io credo che il Parlamento europeo, proprio per la sua natura, debba sempre andare avanti in questo campo e mai indietro.

Deve fare da apripista rispetto a tante discussioni che possono essere considerate sensibili. Poi è chiaro che gli Stati membri mantengono la loro autonomia nel modo di gestire gli argomenti sensibili, però il Parlamento europeo deve assolutamente guardare e andare avanti. Dirò di più, il testo che abbiamo votato è la posizione del Parlamento europeo. Posso capire che qualcuno la pensi in modo diverso, ma non sopporto che ci si schieri contro tutto senza portare soluzioni alternative.

Mi aspetterei che coloro che si battono contro la maternità surrogata, fossero allora d’accordo a liberalizzare, a rendere più semplice l’adozione. Si badi bene, per tutti i tipi di famiglia. Non se ne parla molto, ma oggi c’è una oggettiva discriminazione anche per le persone affette da patologie che non impediscono loro di poter esprimere con efficacia la genitorialità. Penso, ad esempio, a persone affette da sclerosi, che se sotto controllo e trattamento medico stanno bene, ma non possono adottare".