Rishi Sunak diventa primo ministro inglese. E' il primo indiano nella storia a ricoprire questa carica

Un salto nel mondo della finanza prima di entrare in politica

La sconfitta prima della grande vittoria

Saràil. Il nuovo premier prende il posto di Liz Truss , dimessasi il 20 ottobre dopo aver guidato il Paese per soli. L’ex Cancelliere dello Scacchiere nella stagione segnata dall'emergenza Covid , 42 anni, sarà il primo capo di governo connella storia del Paese.Sunak nasce ilIl padre, nato in, e la madre, nata in, sono arrivati nel Regno Unito negli anni Sessanta con i loro genitori, originari. Ha studiato al Winchester College, specializzandosi in filosofia ed economia al Lincoln College di Oxford. Sposato con, figlia del miliardario indiano N.R. Narayana Murthy, fondatore del colosso informatico Infosys, ha due figli. Ildella coppia è stimato sfiorare il miliardo di dollari. Prima di entrare in politica, ha lavorato ine poi fondato una società di hedge fund (Theleme Parners) e una società di investimenti (Catamaran Ventures). Eletto deputato per la prima volta nele poi rieletto nel. Dopo le dimissioni di Theresa May,come leader dei Tory e nel 2019, quando BoJo diventa premier, viene nominatoprendendo il posto di Sajid Javid, nominato Cancelliere dello Scacchiere. Viene rieletto allecon il 47,2% dei voti, dopo che nel corso della campagna elettorale ha anche rappresentato il partito in diversi dibattiti televisivi. Considerato un fedele di Johnson, anche se per molti ritenuto ile appoggiato dal consigliere politico dell’allora premier, Dominic Cummings, Sunaknell'ambito di un rimpasto di governo, viene promossoal posto di Javid, dimessosi lo stesso giorno. Una carica che precede di poco l’inizio dell’emergenza, durante la quale Sunak annuncia diversiper sostenere famiglie e imprese. Grazie alla grande battaglia contro il Coviddi Sunak è alle stelle: nel settembre 2020, in un sondaggio Ipsos MORI, ottiene il punteggio di soddisfazionedai tempi di Denis Healey del Labour nell'aprile 1978.arriva lo scandalo che colpisce Boris Johnson, quello legato al caso di, e Sunak è costretto a dimettersi dalla carica di Cancelliere. In meno di 48 ore 59 tra Segretari di Stato, Ministri e Segretari Parlamentari lasciano il governo e, ma rimane premier fino all’autunno. Sunak si candida per sostituirlo ma il partito conservatore gli preferisce, eletta il 5 settembre e nominata premier il giorno successivo dalla Regina Elisabetta II. ll 20 ottobre, dopo soli 45 giorni,e il resto della storia è fatto con Sunak che viene scelto comebritannico diventando dunque, dopo aver battuto la ministra e unica rivale Penny Mordaunt.