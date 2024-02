"Ritorno a Coccia di Morto": il gruppo del Pd al Senato lancia "Avvicina", viaggio nella ‘sofferenza’ delle periferie e aree rurali d'Italia

Un tuffo nella vita reale

La sferzata di Bonaccini

Lo ‘’ diventerà il più grande centro culturale di periferia della Capitale» dice, in una delle sue gag esilaranti,, in "Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto", film che uscirà a fine agosto e che vede come co-protagonista. Magari non finirà così, ma il rischio c’è, e alto. Ildelha deciso di mettere in atto un’azione originale dai forti contenuti sociali, civici ed educativi, oltre che politici, lanciando la campagna «». Si tratta di un’operazione ardita e cioè portare, nei principali’ del Paese (delle grandi città einterne) di volta in voltaa parlare direttamente con idel Paese, chiedendo loro problemi e bisogni, dando loro voce. E provando a spiegare che «il PNRR è una grande opportunità: inciderà sul Pil e sull’occupazione» spiega, capogruppo vicario dei senatori del Pd, che ha studiato, pensato, lanciato l’iniziativa con il consenso – prima freddo e dubbioso, poi via via sempre più interessato – dei suoi colleghi. «Ma il rischio – continua - è che chi vive in quei luoghi potrebbe non accorgersene, non capirne i vantaggi o non saper approfittare delle chanche che offre il PNRR a imprese come e cittadini».I senatori si dovranno, prepararsi a critiche ovvie e scontate (gli stipendi alti, la ‘lontananza’ del Palazzo dalla vita reale, il Pd che ha ‘abbandonato’ le periferie) e confrontarsi, magari non in giacca e cravatta, con persone in carne e ossa, magari ‘arrabbiate’ o magari solo disincantate perché pensano, da troppo tempo, che la Politica non li capisca. In pratica, a partire da settembre, unandrà, di volta in volta, in turn over, in alcune aree interne, partendo da, nelle aree rurali (), nelle periferie delle grandi città, ovviamente al Sud () e al. Obiettivo: «leggere i bisogni di queste zone, parlare con i cittadini, capirec’è di buono che, come le imprese sociali, o le imprese di comunità e cosa, invece,, sempre legandoci alle ricadute del PNRR nelle periferie e nelle aree urbane», conclude Ferrari.La conferenza stampa di lancio della campagna "Avvicina" si è tenuta al Senato con unmolto seguito (oltre 600 i partecipanti registrati alla diretta live) e ha visto, come protagonisti, non solo i dem, ma un insigne studioso dei problemi sociali,, presidente della Fondazione «Con il Sud», il sociologo e politologo, esponenti di Coldiretti, Cittadinanza Attiva, e dei sindacati (Cgil e altri), professori, architetti, urbanisti, etc. Ovviamente, l’iniziativa è. Alla conferenza c’erano il vicesegretario di Letta,, e il governatore dell’Emilia-Romagna,. Il quale, solo pochi giorni prima, sferzava il suo partito così: «Sento troppo spesso dirigenti nazionali del mio partito dire cose come se».

Appunto. Ci sarà pure un bar, a ‘Coccia di Morto’. E’ arrivata l’ora che il Pd lo scopra.