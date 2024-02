Salute riproduttiva: risoluzione del Parlamento europeo per favorire il pieno accesso all'aborto e contro la tampon tax

Accesso all'aborto, alla contraccezione e all'educazione alla sessualità

Il caso dell'Italia e della Legge 194

I riflessi negativi della pandemia

Via la 'tampon tax', attenzione alla "povertà mestruale"

Una questione mondiale

Dall'accesso garantito all', allafino alla. Tocca temi fondamentali la risoluzione approvata nei giorni scorsi dal Parlamento Europeo. Un atto che, pur, indica chiaramente agli Stati dell'Unione un percorso concreto per tutelare ladelle donne. Il documento, è scritto in una nota dell'Ue, indica che "le violazioni della salute sessuale e riproduttiva delle donne costituiscono una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze eil progresso verso. I deputati, dunque, " invitano i Paesi Ue a garantire l'accesso a una gamma ampia di servizi di alta qualità, completi e accessibili nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti e a rimuovere tutte le barriere giuridiche, politiche, finanziarie e di altro tipo che impediscono il pieno accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti per tutte le persone". Nella risoluzione, adottata giovedì 24 giugno 2021 con, infatti, i deputati europei sottolineano che "i diritti alla salute sessuale e riproduttiva, sono diritti fondamentali delle donne che dovrebbero essere rafforzati e non possono essere in alcun modo indeboliti o revocati"."Alcuni Stati membri - afferma l'Ue in una nota - applicano ancora leggi fortemente restrittive che vietano l'aborto, salvo in circostanze rigorosamente definite, costringendo le donne a ricorrere all', ao a portare a termine la gravidanza contro la loro volontà, e ciò costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere". Nel testo, "si esortano gli Stati membri ad assicurare l'accesso universale all'aborto sicuro e legale e a garantire che l'aborto su richiesta sia legale nelle prime fasi della gravidanza, soprattutto se la salute della persona incinta è in pericolo".Gli europarlamentari non fanno esplicito riferimento ad alcuno stato ma un parte del documento 'denuncia' quella che è ladove l'aborto è garantito dalla legge 194 ma poi, a causa della presenza di unnelle strutture pubbliche, viene disatteso o reso difficile. I deputati, infatti, si legge nella nota, "si rammaricano che la prassi comune in alcuni Stati membri, e talvolta a, disulla base della cosiddetta, il che porta alla negazione dell'assistenza all'aborto per motivi religiosi o di coscienza e pone a repentaglio la vita e i diritti delle donne".Anche la pandemia da coronavirus ha avuto delle ricadute negative sulla salute riproduttiva delle donne. I deputati "deplorano che lcontinui ad essere, così come gli effetti che la pandemia ha avuto sulla fornitura e l'accesso ai contraccettivi". Il Parlamento europeo chiede che i Paesi Ue "garantiscano una gamma di metodi contraccettivi e forniture di alta qualità, consulenza familiare e informazioni sulla contraccezione ampiamente disponibili" e siano incoraggiati a fornire "una completanelle scuole primarie e secondarie, poiché può contribuire significativamente a".I prodotti mestruali sono beni di base essenziali. Sottolineando "glidell' 'imposta sugli assorbenti', nota come '', per la, i deputati chiedono ai Paesi dell'Unione di eliminare la tassa sui prodotti per l'igiene femminile, avvalendosi della flessibilità introdotta dalla direttiva Ue sull'Iva e applicando esenzioni o aliquote Iva allo 0% su questi beni essenziali. Si chiede inoltre ai Paesi Ue di affrontare con urgenza la, assicurando che chiunque ne abbia bisogno possa disporre di prodotti mestruali gratuiti". "Questo voto segna una nuova era nell'Unione europea e la prima vera resistenza a un'agenda regressiva che ha calpestato i diritti delle donne in Europa per anni - ha dichiarato il relatore della risoluzione, il croato(di S&D, ovvero l'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici) -. La maggioranza dei deputati europei ha chiarito la propria posizione agli Stati membri e li ha invitati a garantire l'accesso all'aborto sicuro e legale e ad una serie di altri servizi di salute sessuale e riproduttiva".In una risoluzione separata (approvata con con 444 voti favorevoli, 182 contrari e 57 astensioni), che fa il punto sui risultati del Vertice di Nairobi sulla popolazione e lo sviluppo, i deputati sottolineano che "alle donne di tutto il mondo dovrebbero essere garantiti un'assistenza sanitaria adeguata e accessibile e il rispetto dei loro diritti sessuali e riproduttivi. Inoltre, i servizi accessibili in questo ambito, come la, l’assistenza sanitaria materna, prenatale e neonatale e i servizi di, sono elementi importanti per salvare la vita delle donne e ridurre la mortalità infantile".