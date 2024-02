Sanna Marin, dall'ingresso della Finlandia nella NATO alle dimissioni

Dalla presidenza del governo all'ingresso nella NATO

Le elezioni ed il cambio di rotta nazionale

Chi è Sanna Marin, la Millennial attenta ai diritti civili

Sanna Marin si èoggi, mercoledì 5 aprile, da leader dei Socialdemocratici. La giovane 37enne, dal 2019al momento della sua elezione, ha lasciato la guida del partito dopo ladel 3 aprile. A conquistare la guida del governo sono stati i conservatori di Coalizione Nazionale e i nazional-populisti Finlandesi, segnando un importante cambio di passo rispetto alle politiche inclusive portate avanti dalla giovane premier. "Nessun incarico internazionale, continuerò da deputata" ha affermato Marin, la quale glissa anche su una sua eventuale candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. "", ha aggiunto, descrivendo le numerosealle quali la sua figura e l'esecutivo da lei condotto sono state sottoposte nei tre anni di governo.Sono giorni intensi per la Finlandia, interessata da profondi mutamenti politici e internazionali, che pongono la figura di Sanna Marin al centro dell'attenzione. Fin dalla sua elezione nel 2019 a capo del governo finlandese , la giovane premier ha dovuto affrontare numerose sfide. La sua figura, le sue idee in tema die l'operato del suo esecutivo sono stati più voltee dalla stampa.Nonostante la sconfitta elettorale, l'ex leader dei Socialdemocratici rimane molto popolare grazie alla gestione della pandemia, all'avvicinamento della nazione alla NATO ed al fermo supporto all'Ucraina, tutte posizioni condivise dalla maggior parte della popolazione. Proprio l'ingresso nell'Alleanza Atlantica, uno dei principali successi politici da lei condotti, è stato ufficializzato in uno dei momenti più concitati della sua presidenza.Con la vittoria dei partiti di destra e di estrema destra alla recente tornata elettorale, spetta a, leader del partito di maggioranza, il compito di formare un nuovo governo di coalizione. Il futuro Primo ministro,di estrazione borghese, deve adesso rivolgersi ad uno dei due schieramenti che hanno raccolto meno voti di Coalizione Nazionale per poter formare ilLecon l'ex partito di Sanna Marin, fortemente criticato in merito allada lei impostata, non sono meno importanti di quelle riscontrabili con l'estrema destra dei Finlandesi, partito fortemente, alla quale Orpu si è invece dichiaratoNata nelad Helsinki, capitale della Finlandia, ha subito da piccola la separazione dei genitori a causa dell'alcolismo del padre. La madre, dopo questo evento, ha avviato una relazione con un'altra donna. Sanna Marin, dunque, è cresciuta in unadalle condizioni economiche modeste, lavorando comeper permettersi gli studi. La sua ascesa politica, iniziata nel 2012 a livello comunale, si è poi evoluta nella carica di Deputata e successivamente di Ministro dei trasporti in pochi anni. Dalla giovane protagonista della vita politica finlandese ha assunto la carica di, stabilendo nuovi record di precocità nel raggiungimento di importanti incarichi politici. Durante il suo mandato, che terminerà ufficialmente al momento del giuramento del nuovo governo, la sua nazione si è classificata per cinque anni consecutivi come Paese più felice al mondo . In questi anni, l'opinione pubblica finlandese si è dimostrata particolarmente attenta alle tematiche relative aied alla, in particolar modo grazie alla sensibilità provata dalla Premier stessa, più volte accusata di condurre unoalla carica ricoperta. L'avvento di un nuovo partito di destra segnerà, presumibilmente, unin merito.