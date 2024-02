"Sola in casa a quindici anni, provò a violentarmi: scappai in terrazza. E l'indomani andai a scuola" #ilgiornodopo

"Rompo il silenzio, quarant'anni dopo"

C’è chi ha dato un esame, chi è partita per un viaggio programmato, chi ha deciso di tagliarsi i lunghi capelli. Storie diverse, reazioni differenti, ma una caratteristica accomuna tutte:. L’hashtaglanciato da Eva Dal Canto dopo aver visto ilin difesa del figlio Ciro (indagato con altri tre ragazzi con l’accusa di stupro nei confronti di una coetanea), per tante donne è diventata un’occasione. L’occasione per parlare, per raccontarci, per confrontarci. E - forse - per smettere di dare la colpa a noi stesse. Scoprendo che siamo veramente tante a nascondere un “orco“ nell’armadio e che non siamo state noi ad “essercela cercata“. Come un’onda che pulisce e porta via lo sporco, l’hashtag di Eva #ilgiornodopo continua a, accompagnato dalle tante foto e da altrettante frasi che seguono: “Sono andata in spiaggia”, “Ho dato un esame”, “Ho fatto la spesa», «Sono andata da mia nonna“... centinaia, migliaia di racconti. Le condivisioni si rincorrono, diffondendo “quanto drammaticamente”. Niente di studiato, si tratta di una campagna che nasce dall’istinto, dalla pancia: «Non ci ho pensato molto su e non pensavo che avrebbe avuto rilievo nazionale. Ho preso il primo foglio bianco e ho descritto cosa ho fatto il giorno dopo la violenza», racconta Eva. Un foglio bianco, a caso confuso tra altre scartoffie, che ha generato tanti altri fogli bianchi, simbolo delAnch’io ho accettato die raccontare la mia storia, che avevo tenutaper oltre 40 anni, confondendola sui social e sul gruppo di cui faccio parte (le mitiche Woman In Charge). Non mi aspettavo di assistere a quello che è successo, centinaia di risposte, commenti e dichiarazioni di solidarietà. Affetto virtuale, è vero, ma è stato un balsamo per me, che hoper aver “invogliato“ quell’uomo “in qualche modo“, e per aver “addirittura“ telefonato a mio padre per raccontargli cosa era successo: «Poteva reagire e sarebbe stata una tragedia»,. Lei rispose all’episodio con gli argomenti che le erano stati inculcati da bambina e una certezza malcelata: «se gli uomini non resistono alle loro grazie».No mamma, non è, così, e mi dispiace che non ne abbiamo mai parlato. Ora è tardi, non ci sei più, ma questa storia voglio raccontarla per bene, proprio come se la stessi dicendo a te, che - dopo quel giorno -“.«#ilgiornodopo Il giorno dopo andai a scuola. Stavo studiando, suonarono alla porta. Era; sapeva che ero sola in casa: “Vada pure, le apre la Letizina”. Faceva caldo e avevo un vestitino da casa a fiori; luiavrà avuto l’età di mio padre e aveva (ha) un figlio poco più grande di me. Odorava di prosciutto, era sudato e gli tremava la bocca. Voleva toccarmi e lo fece,. Faceva caldo, la portafinestra era aperta., abitavamo al quarto piano, e misi una gamba a cavallo della ringhiera, pronta a saltare: guardandolo negli occhi gli dissi che se non se ne fosse andato. E l’avrei fatto. Lui uscí.in studio piangendo confusa e gli dissi quello che era successo.: “Non si raccontano queste cose, poteva succedere una tragedia”. In fondo non era successo niente. Il giorno dopo andai a scuola. Ma non ero più la stessa».Il dibattitolanciato da Eva Dal Canto sta stimolando molte persone a raccontare sui social esperienze e ricordi legati a episodi di violenza sessuale. Tema particolarmente sentito, come conferma l'attenzione ricevuta dal racconto della giornalistapubblicato su Luce! In seguito alla pubblicazione sul nostro sito, Letizia Cini è stata invitata dall'emittente fiorentinache ha dedicato un intero programma al tema dello stupro e delle reazioni da parte della vittima. Guarda il video Invitiamo le nostre lettrici e gli stessi nostri lettori a intervenire col racconto dilegate a episodi di violenza sessuale e ai momenti successivi. Scrivete e.mail a