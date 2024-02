Svizzera, proposte multe da mille dollari per chi infrange il "divieto di indossare il burqa"

"Vogliamo garantire la sicurezza"

Il governo svizzero ha inviato al Parlamento un progetto di legge che prevede disvizzeri (mille dollari) lenazionale di. Il progetto di legge fa seguito al referendum dello scorso anno, in cui veniva stabilito il divieto di coprirsi il volto. La proposta, nota anche con il nome eloquente di "", era stata sostenuta dal 51,2% dei votanti, ma all'epoca era stata criticata come. Dopo le consultazioni, il gabinetto ha attenuato in parte la decisione, che in precedenza prevedeva di inserire il bando nel codice penale e di infliggere alle donne che trasgredivano multe fino a 10.000 franchi svizzeri (10.000 dollari)."Il divieto di coprire i volti mira ae l'ordine pubblico. La punizione non è la priorità", si legge in un comunicato diffuso dall'esecutivo. L'iniziativa di vietare alle cittadine e cittadini di coprirsi il viso (tranne nel caso in cui indossino la mascherina contro il Covid-19) è stata lanciata dall'Egerkinger Komitee, un gruppo di cui fanno parte politici del Partito Popolare Svizzero di destra, che afferma di stare organizzando "la resistenza contro lein Svizzera". Nel disegno di legge, ma si vieta alle persone di nascondere il proprio volto in spazi pubblici come i trasporti, i ristoranti o quando si cammina per strada, specificando che occhi, naso e bocca devono essere visibili. Ad esempio, una donna musulmana può indossare l'hijab, che copre i capelli, ma non può indossare un niqab, indumento che lascia scoperti solo gli occhi, o un burqa, il velo islamico integrale che copre completamente il viso. Questi restano comunqueEsistono anche altre eccezioni alla legge: la copertura del viso per motivi di sicurezza, clima o salute, ovvero la possibilità di indossare mascherine per proteggersi dalla Covid-19.Laha già condannato il divieto: "Fissare i codici di abbigliamento nella Costituzione, ma un passo indietro rispetto al passato", ha dichiarato la Federazione delle organizzazioni islamiche in Svizzera, aggiungendo che i valori elvetici di neutralità, tolleranza e costruzione della pace sono stati danneggiati nel corso del dibattito. I musulmani rappresentano ildella Svizzera, la maggior parte dei quali ha radici in Turchia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. Secondo le stime dell'Università di Lucerna, solo circa. La Svizzera è uno dei cinque Paesi in cui la copertura del volto è vietata, insieme alla Francia, che ha vietato l'uso del velo integrale in pubblico nel 2011, mentre Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Bulgaria hanno divieti totali o parziali sempre nei luoghi pubblici. Amnesty International ha definito il divieto di indossare il velo "una politica pericolosa che, compresa la libertà di espressione e di religione".