Il presidente ugandese Yoweri Museveni ha definito “deviati” i membri della comunità Lgbt e ha esortato a fare delle indagini sull’omosessualità. Intanto i parlamentari del Stato conservatrice dell’Africa orientale si preparano a votare un disegno di legge anti-gay.

“Deviazione dalla normalità”

La proposta, approdata in Parlamento all’inizio del mese di marzo, inasprisce le pene per chi è coinvolto in relazioni con persone dello stesso sesso, fissando una condanna fino a dieci anni di carcere e provocando così le critiche delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. In un discorso ai legislatori, Museveni, che governa l’Uganda dal 1986, ha usato parole dure nei confronti dei membri della comunità arcobaleno, mentre i parlamentari lo esortavano a commentare la nuova legislazione. “Gli omosessuali sono deviazioni dalla normalità. Perché? È una questione di natura o di educazione. Dobbiamo rispondere a queste sollecitazioni” ha detto il leader 78enne. “Abbiamo bisogno di un parere medico su questo. Dobbiamo discuterne a fondo”.

Le teorie di complotto

La proposta di legge arriva mentre sui social media ugandesi si diffondono teorie complottiste che accusano oscure forze internazionali di promuovere l’omosessualità, illegale in Uganda. “I Paesi occidentali dovrebbero smetterla di far perdere tempo all’umanità cercando di imporre le loro pratiche alle altre persone”, ha detto ancora il presidente. “Gli europei e altri gruppi sposano cugini e parenti vicini. Qui sposare qualcuno del proprio clan è un tabù. Dovremmo imporre sanzioni contro quelli che sposano parenti? Non è questo il nostro lavoro”, ha aggiunto. La discussione del disegno di legge è prevista la prossima settimana, con voto possibile a partire da martedì.

La politica conservatrice dell’Uganda

L’Uganda è nota per l’intolleranza nei confronti dell’omosessualità – criminalizzata dalle leggi d’epoca coloniale – e per le rigide influenze cristiane sulla sessualità in generale. Dall’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1962, comunque, non c’è mai stata una condanna per le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso. Nel 2014 i legislatori ugandesi hanno approvato una legge che prevedeva l’ergastolo per le persone omosessuali sorprese a fare sesso, ma un tribunale ha poi annullato la legge per un cavillo: la legge aveva già scatenato la condanna internazionale, tanto che alcune nazioni occidentali avevano reagito congelando o reindirizzando milioni di dollari di aiuti governativi.