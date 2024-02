Ungheria: nuova legge contro la "promozione dell'omosessualità" e al cambio di sesso per i minori

Un. Un giorno di quelli che speri non si presentino mai, figuriamoci durante il mese in cui questi diritti vengono rivendicati orgogliosamente, a gran voce, come sempre, più di sempre. Ma questo giorno è arrivato e i colori dell'arcobaleno si spengono dopo la decisione deldila condivisione di qualsiasi contenuto che, in contesti pubblici come scuole e televisioni, a chiunque abbia. La nuova norma, voluta dal partito di estrama destra Fidesz, cioè quello del premier, è passata con 157 voti a favore e un solo voto contrario. L'emendamento è stato approvato nel corso di una sessione trasmessa in diretta televisiva e nel frattempo più di 5mila persone si sono riunite nella capitale Budapest per. Ma non sono bastate le manifestazioni e il boicottaggio del voto da parte di alcuni politici dell'opposizione a fermare il via libera alla legge. Questa ha come scopo ufficiale quello "di garantire la, la pornografia e i contenuti che raffigurano la sessualità fine a se stessa o che promuovono la deviazione dall'identità di genere, il cambiamento di genere e l'omosessualità non devono essere messi a disposizione delle persone di età inferiore ai diciotto anni", come si legge. Secondo la sezione ungherese di, che ha guidato le proteste, è stato "un duro colpo ai diritti Lgbtq+". Le misure sono state anche paragonate dai critici allacontro "la propaganda gay" che, da fonti indipendenti, sembra abbia aumentato l'ostilità sociale ed alimentato gli attacchi delle forze dell'ordine contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Nei fatti, d'ora in poi, in Ungheria sarà vietata alle associazioni legate alla comunità LGBT+ la promozione delle proprie tematiche, tra cui la diffusione di informazioni sull’omosessualità o sulla possibilità di richiedere un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso. Quindi sotto la lente dellapotrebbero finiree alle aziende, alle grandi organizzazioni, sarà vietato pubblicarein solidarietà con le persone gay, se si ritiene che si rivolgano ai minori di 18 anni. In pratica, cult come "Friends" o "Bridget Jones", "Harry Potter", "Billy Eliot", in cui l'omosessualità è menzionata, non saranno più accettati. Questi ultimi potrebbe essere vietati ai minori di 18 anni e finire, nel migliore dei casi, nelle programmazione di seconda serata. "Un provvedimento che rafforzerà il– commenta Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, – Col solito trucco di definire 'propaganda gay' l'educazione ai diritti umani e l'aggravante di averlo inserito in un disegno di legge contro la pedofilia".