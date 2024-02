Votare sì, ma dove? Mondo della scuola e volontariato si ribellano ai seggi nelle aule, ma anche quest’anno non si cambia

Un calendario ‘da brivido’ e la campagna ‘anti-seggi’

La risposta (parziale) del Parlamento

Ma perché, in Italia, si vota nelle scuole?

Le possibili alternative ai seggi

L'esempio di Bergamo e Pordenone

Stessa scuola, stessa modalità di voto… Anche quest’anno, alle elezioni amministrative (la data ufficiale ancora non c’è, manca il decreto del cdm, ma dal Viminale si capisce che ile gli eventuali), si voterà nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Il Viminale ha provato a chiedere ai Comuni ‘sedi alternative’ agli edifici scolastici: il termine per le risposte scadeva, madi comuni, su, hanno aderito, indicando luoghi extrascolastici idonei. Eppure, c’è anche un piccolo fondo ad hoc di, varato con il decreto Sostegni, per fornire contributi in tal senso, mahanno fatto per lo più orecchie da mercante.Resta un ‘calendario’, quello scolastico, da brividi: per la gioia degli studenti ‘fannulloni’, appena si riaprirà l’anno scolastico, a metà settembre, ecco che, ai primi di ottobre, quasi una settimana sarà bruciata dalle operazioni di voto in(tra cui), una(la Calabria) e)., coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva, ha lanciato – inascoltata - una campagna contro i seggi nelle scuole, subito raccolta dal mensile e magazine del non profit, Vita.it: "La scuola è un servizio pubblico ed è assurdo sospendere un servizio di pubblica utilità quando è possibile trovare sedi alternative. Ancor di più in questa situazione di pandemia". "Bisogna far capire – continua Bizzarri - che cambiare si può: votare nelle scuole è una tradizione quasi solo italiana, probabilmente comoda, ma certamente non è inevitabile. è utile cominciare a sperimentare alternative, per farsi trovare pronti per le prossime elezioni politiche".Sulla questione «stop seggi nelle scuole» stanno lavorando da diversi mesi, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, e, presidente della commissione Cultura, entrambi M5S. È loroal dl Sostegni che istituisce il fondo da 2 milioni di euro (ne erano stati chiesti di più) per dare contributi ai Comuni che, entro il 15 luglio 2021, hanno individuato sedi alternative da destinare a seggio elettorale, poi nel Sostegni bis.La risposta, ovviamente, è banale: perché sono considerate le strutture architettonichecon grandi aule e lunghi corridoi per l’attesa del voto, per controllare meglio le file ai seggi e ‘piantonare’ i seggi stessi. Per legge, inoltre, non si può votarené in alcun luogo che. Eppure, per allestire i seggi, si potrebbero usare altre strutture: ilegliche di solito restano chiusi nel weekend. Eppure, finora non è stato fatto, sacrificando le scuole.Certo, in Italia, dicono i dati del ministero dell’Interno, ci sono ben. Ecco, perché, da decenni, i due terzi delle scuole ospitano elezioni di tutti i generi e referendum. Dei circaseggi elettorali italiani, quasie, in particolare, sono edifici destinati alla didattica il 75% dei fabbricati che ospitano uno o più seggi. Il risultato è, dunque, che 5 milioni di studenti, anche quest’anno - senza dire dell’anno scorso, di fatto perso, Dad o meno, a causa della pandemia -: due per il, e due per i, uno di, uno per gli, uno per le relative, Totale, sette giorni. Una settimana di scuola in fumo.Nel 2020, a pandemia appena scoppiata, si era cercato di introdurre qualche – timida – miglioria. Il ministero dell’Interno aveva avviato un apposito gruppo di lavoro per incentivare i Comuni a rinvenire sedi elettorali idonee al di fuori delle scuole, ma, stando ai dati, solo 471 comuni (il 9% del totale di città al voto nel 2020, 5143), su un totale dei comuni italiani che è 7093, sono riusciti nell’impresa di trovare sedi diverse, spostando 1.464 sezioni (il 2%). Ahanno allestito i seggi neie, a, città fra le più funestate dalla pandemia, più di 4 mila elettori (circa la metà degli aventi diritto) hanno votato non a scuola, mao in altre piccole strutture comunali, come i. Piccoli rimedi a un male che resta molto grande