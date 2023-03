Utilizza la sua arte, la sua pittura, tavolozza e pennelli per il benessere degli altri e in particolare per il benessere e per le iniziative finalizzate alle persone più fragili, quelle che affrontano patologie che sono sfide, basti pensare ai pazienti oncologici. Anna Tartaglia camaiorese è un’artista terapeuta, lo è diventata dopo un percorso professionale ambizioso e di grande livello. Lei, 41 anni, madre di un bambino di 11 anni, ha fatto della sua passione, la pittura e il percorso artistico, una professione moderna che proietta gli orizzonti versiliesi in spazi più ampi e all’avanguardia.

La pittura di Anna Tartaglia ha come valori l’altruismo e il donarsi agli altri. Anna Tartaglia racconta la sua esperienza a Luce!

Quando ha scoperto la passione per l’arte?

“Ho sempre disegnato fin da quando ero bambina. Mi faceva stare bene. Poi con il trascorrere degli anni ha custodito questa passione nel cuore“.

Quando l’ha riscoperta?

“Quattro anni fa e ho avuto la conferma, durante il periodo buio e difficile del Covid, che la pittura mi faceva stare bene. E allora ho riflettuto e mi sono detta che se la pittura mi faceva stare bene potevo donare questo benessere anche agli altri. Grazie all’artista Tiziana Tacconi ho iniziato il percorso professionale. Ho frequentato l’Accademia di Carrara e poi passo dopo passo sono diventata una artista terapeuta“.

Cosa significa essere una artista terapeuta?

“Significa utilizzare l’arte, i colori, per il benessere degli altri e di se stessi. Significa volersi bene e volere bene agli altri, alle persone fragili in primis. Significa dare speranza, regalare sorrisi. Il benessere interiore“.

Ha scommesso su un sogno?

“Sì ho scommesso su un sogno. Un anno fa ho aperto lo studio a Camaiore. E dal primo marzo mi sono trasferita a Lido. Con il passaparola si rivolgono a me genitori, persone che vogliono stare bene: anziani, chi combatte con le patologie. La mia è una pittura figurativa, dipinti a olio su tela, scelgo colori che maggiormente sono adatti alla comunicazione del benessere, delle sensazioni positive, delle emozioni. Dipingo cieli stellati“.

Ha un colore preferito?

“Domanda delicata. Una artista terapeuta non sceglie un solo colore. In questo momento il colore del cielo è quello che rappresenta la mia pittura“.

Lei crede in Dio?

“L’arte, la pittura, sono doni spirituali“.

L’ultimo evento a cui ha partecipato come artista terapeuta?

“Si chiama Rinascita, lì un centinaio di artisti hanno collocato a Pietrasanta nel complesso Sant’Agostino un’opera costituita da lenzuola bianche e rosse dedicata ai pazienti oncologici. Una opera che interpreta in pieno lo spirito che anima le artiste terapeute“.

A Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, ha sede lo studio di Anna Tartaglia dove i sorrisi conquistano i benessere.

L’evento

A Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, ha sede lo studio di Anna Tartaglia dove i sorrisi conquistano i benessere. Oltre cento donne e artiste in tutta Italia, insieme al personale sanitario e ai pazienti dell’Oncologia si sono incontrate – sotto la guida di Tiziana Tacconi, ex direttrice della Terapeutica artistica dell’Accademia di Belle Arti di Brera – per realizzare l’allestimento dell’opera condivisa dal titolo “Rinascita”.

L’opera, realizzata con grossi cordoni di lenzuola bianche con tracce di rosso, rappresenta la possibilità di rinascere da periodi di dolore e esposta a Pietrasanta, in una mostra inaugurata sabato 4 marzo.