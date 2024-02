Al Lucca Comics & Games il gioco di ruolo contro la povertà educativa

Come trasformare l'approccio educativo

La presentazione a Lucca Comics & Games

L’ora di lezione non basta

Le scuole partner

Un messaggio forte contro la povertà educativa, per supportare l’apprendimento attraverso il gioco. È quello che parte dadove, sabato 4 e domenica 5 novembre, verrà presentato in anteprima nazionale il gioco di ruolo, un’avventura co-progettata da bambini e ragazzi, con un sistema di regole e una ambientazione originali, il tutto corredato da dieci avventure, per favorire l’apprendimento e accompagnare le fragilità, con un particolare sguardo a quelle educativeGiocare al posto di studiare? Sì, ma non esattamente. “Piccole Grandi Avventure”, infatti, è un gioco di ruolo a tutti gli effetti, sviluppato all’interno del progetto nazionale “L’ora di lezione non basta”, il cui scopo è quello disoprattutto in contesti dove la d ispersione scolastica e il disagio sociale sono elevati. Arriva a conclusione di un lungo percorso compiuto all’interno delle scuole selezionate, 15 in tutta Italia: durante la manifestazione, infatti, delegazioni di ragazzi provenienti dalle scuole partner del progetto si sfideranno in un grande torneo che selezionerà l’idea che ha meglio interpretato lo spirito del gioco e della didattica per scoprire come, anche attraverso la gamification, la scuola possa diventare sempre più un luogo davvero inclusivo e dove stare bene sempre e per tutti. Costruito dagli studenti di, il gioco si propone all’attenzione di docenti della scuola primaria e secondaria e, in generale, agli operatori del sociale, ma può essere anche giocato autonomamente dagli studenti già della scuola media. È Riservata una particolare attenzione alle, in generale, al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze individuali, come è fondamentale nell’approccio della “gamification”. Con “Piccole Grandi Avventure”, gli studenti e gli insegnanti sono chiamati ad attivarsi per portare avanti sfide che stimolano l’immersività e la simulazione, in un contesto dove apprendere è impegno divertente e piacere. Le regole del gioco guidano le mosse dei giocatori, la lealtà e lo spirito di gruppo sono i valori di riferimento.Il progetto di durata quadriennale, selezionato dalla Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto dellaminorile, nel bando Nuove Generazioni (per la fascia di età 5-14 anni), si basa sul presupposto che una comunità locale diventa “educante” ed è capace di contrastare la povertà educativa quando trova nella scuola il punto di riferimento attorno alla quale connettere i diversi attori che svolgono funzioni culturali, sociali, educative, sanitarie, economiche, amministrative, attori pubblici e privati. La vivacità della comunità locale diviene così occasione di crescita, innovazione e trasformazione anche per la scuola e i bambini tornano a essere messi al centro. Il progetto LODLNB coinvolge 15 Istituti scolastici della Rete nazionale delle scuole Senza Zaino distribuiti su 9 Regioni e 15 partner a carattere nazionale, ciascuno con una competenza specialistica necessaria per lo sviluppo di una comunità educante (bullismo, pratiche riparative, didattica musicale, gamification, strumenti digitali).Le scuole partner del progetto sono distribuite in tutta Italia e lavorano o operano in contesti di povertà educativa, abbandono scolastico, disagio sociale e culturale. Al progetto partecipano: IC Don Milani Viareggio (LU), IC Vico (Ilva) Taranto (TA), IC Carrara e Paesi a Monte (MS), IC Massa Martana (PG), IC Capponi Milano (MI), DD Don Milani Giffoni (SA), IC Revello Cuneo (CN), IC Santa Venerina (CT), IC Giovanni XXIII Acireale (CT), IC di Gonars (UD), IC Giovanni XXIII Statte (TA), IC E.Montemurro di Gravina di Puglia (BA), IC Giovanni Paolo II - A.Frank San Marzano sul Sarno (SA), IC Lucca 5 (LU), IC San Rocco di Marano (NA). Per approfondire: https://www.senzazaino.it/index.php/attivita/ora-lezione-non-basta