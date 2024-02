Alla ricerca dell'oro blu: cresce la richiesta dell'uomo ma le risorse idriche sono sempre di meno

The Circle

L'acquaponica

Ogni anno ilsi celebra la Giornata mondiale dell’acqua (), una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio, e festeggiata per la prima volta nel 1993. L'importanza delle giornata è sottolineata dal fatto che i dati sulle risorse idriche del pianeta sono a dir poco sconfortanti: secondo l'Onu siamo davanti a un crescente fabbisogno d'acqua, per cui la domanda globale aumenta al ritmo costante dell'1% all'anno; di questo passo fra 30 anni potremmo aver bisogno del 30% di acqua in più, ma il mondo ne dispone sempre meno. L'oro blu, come dice il nome, sta diventando una. Attualmente, infatti,. Se portato avanti in modo incontrollato, come al momento accade, lo sfruttamento umano delle fonti di acqua potrebbe portare a un vero e proprio disastro: entro il 2050 si stima che il 51% della popolazione e il 46% del PIL globale saranno a rischio idrico.In occasione della ricorrenza l'Onu, con la pubblicazione del Rapporto Ipcclancia un importante allarme. La scarsità di risorse idriche e le perdite sostanziali per lache, da sola, beve il, sono importanti fattori di rischio per l'Europa. Per questo, nel 2017, i biotecnologi Valerio Ciotola, Simone Cofini, Lorenzo Garreffa e il marketer Thomas Marino, quattro giovani imprenditori romani uniti dall'ambizione di combattere gli sprechi in agricoltura per risolvere alcune tra le più spinose problematiche ambientali, hanno dato origine a quello che, oggi, è il più grande impianto acquaponico d'Europa: The Circle . Si tratta di una soluzione tutta italiana per dimostrare che ridurre il consumo di acqua del 90% nel settore è possibile. Iimpattano sempre di più e in maniera irreversibile sui sistemi naturali e umani, già spinti oltre le loro capacità di adattamento. "La siccità causata dalle elevate temperature invernali e dalla scarsità di piogge sta mettendo in ginocchio l’: il risparmio di acqua è diventato fondamentale per la sopravvivenza delle coltivazioni ed è sempre più importante trovare soluzioni innovative per produrre in maniera più sostenibile", dichiara, co-founder di The Circle, la più estesa azienda agricola acquaponica d'Europa. Se il settore agricolo continua a 'bere' il 70% dell’acqua mondiale, la siccità è diventata la calamità più rilevante per le coltivazioni italiane, con danni stimati in media in un miliardo di euro all’anno secondo Coldiretti.Per rispondere all'emergenza negli ultimi anni si fa largo una soluzione agricola, incentivata dalla Commissione Europea, che pone al centro della propria tecnologia il. Il sistema di coltivazione a ricircolo prevede infatti che l'acqua prelevata da una vasca di allevamento dei pesci, una volta filtrata e depurata, vada a irrigare le radici delle piante contenute all’interno di torri verticali, interamente fuori suolo, brevettate dall’azienda e, infine, ritorni nella vasca di allevamento. Grazie a questa tecnica è possibile recuperare tutta l’acqua che le piante non hanno assorbito. Il ruolo dei pesci, poi, è fondamentale: essi infatti producono ammoniaca che, attraverso alcuni processi, viene trasformata in azoto, ovvero uno dei macronutrienti necessari alla crescita delle piante. Un vero e proprio circolo virtuoso naturale - in serra, quindi 'ecologico' anche dal punto di vista energetico - in cui l'intervento umano non va più a danneggiare bensì a migliorare ulteriormente un'ecosistema già esistente. Non viene introdotto infatti nessun diserbante o fertilizzante di sintesi: solo materiale organico prodotto dai pesci. In questo sistema a ciclo chiuso il 90% di acqua torna al principio del ciclo riducendo al minimo il suo consumo per kg di prodotto.

, è tutto un riciclo- spiega Thomas Marino -. La soluzione agricola alle più minacciose problematiche ambientali esiste, così come gli incentivi da parte dell’Unione Europea per implementarla. L’allarme lanciato dall'ONU è un richiamo urgente all’azione.. C’è bisogno sempre di più di soluzioni innovative per produrre più cibo in meno spazio, in maniera più sostenibile. Noi ci siamo". L’attuale giro d’affari intorno all’, infatti, ha superato ie cresce del 25% ogni anno. Secondo le previsioni, l’intero settore raggiungerà globalmente il valore di 47 miliardi di dollari entro il 2027.