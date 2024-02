Chi ha incastrato Jessica Rabbit in quell'impermeabile? Disney le nasconde le curve e disinnesca la bomba sexy dei cartoon

Vista da lei

Cambia ruolo, non solo look: la moglie bellona anni '80, diventa manager del terzo millennio

La fatalona, modellata sull'icona Rita Hayworth non c'è più. O forse sì, c'è ancora, ma non si vede, fasciata da unda investigatore che devia la vista sul volto e - se ci sono e ci sono sicuramente - su pensieri e parole della femmina più conturbante e famosa dei cartoon. Quella di cui non ricordavi le frasi (, memorabile: "Non sono cattiva: è che mi disegnano così"), perché con quel corpo potevae perché, osservandola, eri attratto solo dalla carrozzeria sinuosa e tonica. Curve mozzafiato. Un'icona che i, con la i finale in quanto, sognavano e basta, avendo esaurito ogni materiale speranza d'imbattersi nell'omologo esemplare umano.troppo imgombrante della storia criminale in cui era calata, Jessica ne era diventata protagonista inevitabile e scontata: la, pendant dell'ispettore Valiant, acuto e un po' grigiotto. Ora, in ossequo al revisionismo che nasce dalla rilettura dei prodotti di quando l'arte rappresentava il mondo com'era e non come si vorrebbe che fosse,mette una Jessica: l'impermeabile mascolino e stazzonato, che odora di tabacco e pioggia, di brume britanniche o americane. Mette Jessica sul piano delValiant e delTopolino, quintessenza del detective. E se ha cartucce, le spari., senza più il vantaggio o la zavorra di quel seno, di quelle gambe, di quelli spacchi da vertigine.frae fra. Parità, ottenuta come spesso accade (anche nella vita reale), livellando verso il basso, non inalzando i modelli: per contenere lo strapotere di Jessica non si fa ricorso a un omologo bellone maschile, si incarta la sua femminilità a senso unico, quasi conper tanto ben di Dio estetico, concentrato su lei. La mano del revisore avvolge Jessica nell'impermeabile come gli Aristogatti per via del micio che si tende gli occhi mimando gli orientali, come i Racconti dello Zio Tom , come Peter Pan dove i pellerossa hanno davvero pigmento rosso sparso sulle guance. Jessica si misurerà con la vita non contando più sullche ebbe in dote ma giocandosela con altre doti. Intellettuali, di abilità. Perché l'estetica non debba essere un vantaggio. Hanno ragione i revisionisti? E' giusto modificare storia e natura di un personaggioperché i cartoon siano la descrizione del mondo migliore possibile, l'ottativo di una società né beauty, né shaming, ma neutral body? Eccoa confronto

Ho visto per la prima volta “Chi ha incastrato Roger Rabbit” all’università, avevo 24 anni. Un capolavoro, un’esplosione di stili, dal cartoon al cinema, che mi lasciò senza parole. Poco meno di due indimenticabili ore in cui un coniglio bianco stralunato e pasticcione, il signor Roger Rabbit, e il suo amico-detective Eddie Valiant, lottano contro il crimine della Los Angeles anni Quaranta per salvare dalle grinfie dei malviventi Cartoonia. Mentre dalla cornice della trama sbuca la fatale, seducente, quantomai erotica signora Rabbit, per gli amici Jessica, con le sue curve mozzafiato che ricalcano quelle dell’attrice Rita Hayworth, ma con i capelli di Veronica Lake.

Vista da lui

Non si censura la bellezza. Ognuno sia libero di essere ciò che è e vuole

Avevo 24 anni, dicevo, ma quelle curve così, così, non mi rimasero. Ad andarmi di traverso, però, fu ilriservato alla signora Rabbit nella trama del film: eterna, eterna, eternaaccanto a due personaggi maschili carichi di agentività. E l’impressione latente che dietro le sue mise non ci fosse lo sguardo di una donna, bensì di un uomo. Guanti rosa, borsetta in tinta, tacchi a spillo (anche loro in tinta) su di un vestitofuoco attillato fino all’inverosimile per mostrare anche la curva più nascosta. Davvero se Jessica Rabbitsi? E qual era il suo? Lo sguardo maschile torna ad aleggiare, il bisogno di compiacerlo anche, insieme alla fastidiosa sensazione che la Rabbit – nei suoi abiti succinti – esprimesse in fondo...Per decenni è stata l’immagine stessa dellaper come è percepita dall’. Con quelle forme, lachioma a ricordare- altro ‘ideale’ femminile che resiste alla corruzione del tempo- il vestitinoche (quasi) nulla lascia all’immaginazione, le ciglia, lo sguardo, la statuarietà della silhouette. Un inno alla bellezza femminile, si sarebbe detto.. Dainvece il destino dipotrebbe cambiare. E in qualche modo sta già cambiando, visto che, come riporta Repubblica, “nel parco giochi di Anaheim, Jessica Rabbitraffigurata come una donna dallae con un sovvertimento o meglio un omologazione dei ruoli e dell’estetica, “indosserà un, tipico indumento degli investigatori privati che la renderà anche in questo allo stesso livello di(l’investigatore protagonista della pellicola di Robert Zemeckis, prodotta da Steven Spielberg”. Le forme di Jessica sono ritenute evidentemente troppo, troppo, troppo corrispondenti ad una ‘certa’ immagine della donna: bombamangiauomini, che...