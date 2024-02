Clima e salute, l'Italia è solo 31esima. Islanda al top

La classifica del Climate Change

Il rapporto traè noto. Un tempo più o meno umido, secco, piovoso, soleggiato, determina conseguenze immediate sugli organismi viventi. E sull’uomo in particolare. Ciò è tanto più vero in un’epoca contraddistinta da un generale innalzamento delle temperature e da cambiamenti su scala micro e macro che riguardano l'ambiente.L’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, stima che circain Europa sia attribuibile a cause ambientali. I cambiamenti climatici , secondo l’Oms, influenzano i determinanti della condizione fisica come la qualità dell’aria, la salute degli ecosistemi , la sicurezza dell’acqua potabile e la disponibilità di cibo. Patologie e decessi causati dall’aumento della temperatura, da eventi estremi, da ecosistemi alterati e/o inquinati rappresentano, inoltre, problemi rilevanti per le conseguenze negative in termini economici e salutariMa come sta cambiando in generale il nesso tra ambiente e condizioni salutari? Quali paesi che se la passano meglio, e quali invece peggio? Secondo uno studio di MedicalAid , che ha creato un "Environmental Health Index" per 103 paesi, finora, il climate change ha avuto l’impatto sanitario più basso nei paesi nordici: Islanda, Svezia e Finlandia. I più colpiti, invece, sono Iran, Guinea Equatoriale e Marocco. I fattori analizzati sono numerosi: si va dai livelli di esposizione al piombo, all’ozono,Pm2.5, i composti organici volatili, e l’accesso all’acqua potabile. Oltre all’andamento delle temperature rispetto alla media 1950-1981 e ai livelli di emissioni pro capite di Co2. E l’Italia? In questa graduatoria il nostro Paese si piazza alcon un punteggio di 5,88 su 10, a grande distanza dai primi posti (l’Islanda ha un punteggio di 7,82), ma facendo anche peggio di altri paesi mediterranei come la Grecia (18° con 6,5 punti).“L’attività umana e i cambiamenti climatici hanno avutoindiscutibile sull’ambiente, con l’aumento dell’inquinamento, l’innalzamento del livello del mare e le temperature medie che si fanno più calde ogni anno che passa" scrivono gli autori dello studio. E aggiungono: "Dato che i fattori climatici continuano a cambiare, abbiamo volutoquali sono i Paesi che offrono gliper gli esseri umani e quali sono le parti del mondo con climi che pongono i maggiori rischi per le condizioni salutari degli umani". Nel mirino anche lache spesso non va di pari passo con la cura dell’ambiente e delle condizioni salutari. Anzi. “Molte delle più grandi economie del mondo, dimostrando che un’economia moderna e ben sviluppata non sempre va di pari passo con un ambiente pulito e vivibile”, continuano gli autori.“Per esempio, la potenza economica cinese si è posizionata al 94esimo posto, a pari merito con l’Azerbaigian, mentre il Sudafrica, una delle, si è piazzato al 96esimo posto" spiegano gli autori dello studio. "Anche molte nazioni ricche del Medio Oriente, come Bahrein, Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, si sono piazzate negli ultimi 20 posti, suggerendo che anche ipotrebbero giocare un ruolo importante nella creazione di ambienti malsani” concludono gli autori. Per tornare all’Italia, i dati del rapporto "The Lancet Countdown on Health and Climate Change" (2019) sull’Italia mettono in evidenza come il nostro Paese sia “secondo i dati del Climate Risk Index di Germanwatch, nei vent’anni dal 1999 al 2018 si sono verificatiriconducibili a eventi meteorologici estremi, che nello stesso arco di tempo hanno causato perdite economiche quantificate in 32,92 miliardi di dollari”. Ma allo stesso tempo, grazie alla suae all’estrema eterogeneità meteo-climatica, il nostro Paese è “un laboratorio straordinario per poter studiare e mettere a punto strategie e azioni capaci di mitigare e contrastare i cambiamenti climatici”. Una bella responsabilità dunque. Speriamo di essere all’altezza…