Congedo menopausale: la spinta ad ascoltare i bisogni delle donne

È recente la notizia delladepositata inper introdurre il congedo mestruale finalizzato a permettere alle donne di assentarsi da scuola o dal lavoro nei giorni di picco del ciclo. Un provvedimento ritenuto fondamentale dall’universo femminile, considerando i disagi legati alla dismenorrea , una condizione diffusa che porta con sé un impatto negativo sulle attività quotidiane. Un tema di cui In Italia si parla da tempo ma che, al momento, non trova applicazione pratica.E se il ragionamento fosse esteso alle donne in menopausa ? A porsi la domanda è stata Essity , azienda multinazionale leader nei settori dell'igiene e della salute, nota per i brand Tena, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove.Dalla ricerca che ha effettuato su un campione diin menopausa o in post menopausa è emerso che ildurante questa fase della vita (45% full-time, 26% part-time). Una condizione che, non essendo accompagnata da una consapevolezza generale sul tema, incontra quotidianamente notevoli difficoltà. Pur essendo una fase fondamentale nella vita di ogni donna, risulta infatti ancora troppo poco conosciuta e dibattuta . Estendendo l’indagine a 16.000 persone in 11 Paesi, Essity ha fotografato una società che ha unae dellead esso correlate e che considera tuttora un tabù questo periodo della vita di una donna.Sarà probabilmente per questo che in Italia solo il 6% delle donne intervistate ha dichiarato di poter usufruire di permessi specifici per i disturbi legati alla menopausa , di cui solo 3% retribuiti, e che, cosa ancor più grave, il 13% ha dichiarato di aver dovuto prendere giorni di ferie a causa dei disagi o dei fastidi collegati. Alla luce di questi dati, la necessità di avviare percorsi di sensibilizzazione rispetto al tema, fino ad arrivare allaalle donne in questo particolare periodo della vita, è evidente. Come per ogni questione sociale che si rispetti, però, c’è anche un controcanto: non tutte si dicono propense a beneficiare di un tale diritto. Il 17% delle intervistate, ad esempio, si è dichiarata contraria, sia che si tratti di permessi retribuiti che non.Ma come si manifesta la menopausa e quanto davvero può impattare sulladelle donne? Anche in questo caso, a venirci in aiuto sono i risultati dell’indagine commissionata da Essity. La media delle intervistate ha dichiarato che i sintomi relativi alla menopausa sono, il 40% che la propria capacità di lavorare durante questo periodo è stata influenzata dalla stanchezza, il 24% che ha accusato scarsa concentrazione, il 16% scarsa memoria e l’8% una maggiore incapacità di concentrazione. Ciò vuol dire chenella seconda fase della vita di una donna potrebbein maniera continuativa e che potrebbero verificarsi situazioni particolari per le quali sarebbe necessario evitare di lavorare per non sottoporre l’organismo a un ulteriore stress.Il punto è che, come già evidenziato, di queste dinamiche si conosce poco e si parla ancora meno, rendendo la strada verso un pieno riconoscimento di diritti relativi al periodo della menopausa a dir poco in salita. Di sicuro, il primo passo da fare è informare e sensibilizzare le donne, a partire dalle più giovani, in modo tale da renderle consapevoli della necessità di promuovere un dialogo costruttivo anche intorno a questa tematica, ancora considerata un. Immediatamente dopo, servirà intraprenderefinalizzati al riconoscimento del diritto al permesso non solo mestruale ma anche menopausale.Essity, da sempre al fianco delle donne, si impegna ogni giorno ad abbattere le barriere al benessere, compresi gli stigmi, i tabù e il silenzio che troppo spesso circondano la menopausa., Country Manager Italia presso Essity, ha dichiarato che l’azienda ha la volontà di divenire partner di fiducia per tutte le donne che affrontano questa fase della loro vita sul posto di lavoro facendo emergere le loro voci. Un alleato che aiuterà a squarciare il velo questo grande e sconosciuto tema e a renderlo di dominio pubblico e, dunque, comunemente accettato e rispettato. Un piccolo passo per una donna, un grande passo per la società.