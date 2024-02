Gender equality, il tempio di Adriano cambia nome: sarà intitolato a Vibia Sabina

La storia della statua di Vibia Sabina: dagli Stati Uniti a Roma

"Arriviamo con 2.000 anni di ritardo"

cambia nome nel segno del Gender Equality . Non sarà più intitolato solo al grande imperatore romano, ma adotterà anche il nome della consorteper " restituire alle donne il loro ruolo nella storia " come recita l'iniziativa battezzata ae corredata dagli interventi di Dacia Maraini e dal regista e scrittore. Per celebrare questa grande rivoluzione la statua dell', conservata nel, sarà esposta per un mese nel, sede locale della Camera di Commercio. "Intendiamo restituire simbolicamente a tutte le donne il ruolo che hanno rivestito nella Storia, influenzando i destini della Roma classica come del mondo moderno e contemporaneo", dichiara il presidente della Camera di Commercio di Roma,. Un ruolo non pienamente riconosciuto, neanche dalle istituzioni, visto che, osserva ancora: "Oggi soltanto ildiè intitolato a"."Diamo aquel che è di Vibia". Con questo slogan laha fatto un secondo ritorno a casa, riunendosi con il consorte. La storia è singolare.neglientrando nel circuito deldell'arte in modo, ha poi viaggiato per chilometri, sbarcando oltreoceano al. Nelè stata restituita all', insieme ad altri, tramite un'operazione dal grande valore culturale e storico che è stata possibile grazie alle accurate indagini svolte dal. Ora l'ultimo viaggio per Vibia Sabina. La, infatti, sarà esposta per un mese nel rinominato, tornando sotto lo stesso tetto del consorte, una grande opportunità per cittadini e turisti che potranno ammirarla da vicino.Non era solo la "consorte di", ma l'imperatrice., restò al fianco diper quasi, lo accompagnò durante quasi tutto l'arco del regno,, seguendolo anche nei viaggi ufficiali, ricevendo gli onori e i riconoscimenti dovuti alla sua posizione. A spiegare il valore di questa intitolazione è il presidente: "Arriviamo con quasi, ma arriviamo a riconoscere il ruolo storico, economico e sociale di una donna che ha condizionato la vita di allora. Perché lo facciamo? Sicuramente per unama anche per una lezione dell'oggi: la, la loroe diper risolvere le. Questo è il messaggio nuovo che ci viene da una cosa che sembra molto antica". Al coro si aggiungono altre voci: "Ribattezzare il Tempio aggiungendo il suo nome è importante come aver recuperato la sua statua, che era stata trafugata - evidenzia il comandante dei carabinieri Tutela patrimonio culturale,-. Anche il ruolo delle donne nella Storia è stato, derubato, e auspico che altre istituzioni culturali assumano iniziative analoghe".