I contadini cambieranno il mondo? Silvia Pérez-Vitoria ci spiega come

Chi è Silvia Pérez-Vitoria

Agro-ecologia contadina per aspiranti contadini

I relatori

Il programma del corso

Come creare un modello agricolo resiliente e sostenibile, alla continua ricerca di soluzioni che mettano al centro la natura? Ci riflette la socio-economistanella conferenza di sabato 30 settembre a Fiesole sul tema. L’evento fa parte di "Fondamenti e pratiche dell’agro-ecologia contadina", corso organizzato dall’associazione Centro Studi per la nuova agricoltura contadina : cinque giornate tra teoria e pratica, da sabato 30 settembre a mercoledì 4 ottobre, rivolte a studenti, contadini o aspiranti tali che vogliano avvicinarsi alla natura e alla coltivazione con una approccio rigenerante (sala del Basolato, Piazza Mino, 24, a ingresso libero e gratuito).Silvia Pérez-Vitoria è dottoressa in economia, documentarista, autrice de "Il ritorno dei contadini" (Montebello d'oro 2008). La socio-economista specializzata sui, concentra gran parte delle sue ricerche sui vari aspetti del mondo agricolo e sulle caratteristiche che questo assume alle diverse latitudini del Pianeta, coltivando l'idea, a suo avviso non utopistica, di un. A gennaio 2009 riceve il Premio Nonino per il suo libro, dove argomenta efficacemente la tesi della possibilità di una coltivazione intensiva ma rispettosa dell'ambiente, pubblicando i dati raccolti durante le sue ricerche come sociologa in America Latina, in Francia, in Spagna e negli Stati Uniti dove tra l'altro realizza molti documentari. Attualmente vive e lavora a Parigi collaborando con la redazione de L'ecologiste , la prima rivista ecologista fondata nel 1970 da Edward Goldsmith e pubblicata in diverse lingue. È inoltre vice-presidente dell'associazione culturale La Ligne d'Horizon. La sua ultima pubblicazione, "Manifesto per un XXI secolo contadino", è del 2015.Il percorso di 5 giornate di studio offre ai partecipanti chiavi di lettura per cambiare il modo di pensare e realizzare una. In consonanza con le varie scuole di coltivazione ecologica, questo corso riunisce in modo interdisciplinare le conoscenze e le indicazioni per contribuire al processo evolutivo del terreno, contrastare il cambiamento climatico a livello locale e armonizzare i campi e i boschi negli equilibri ecologici. Il percorso prende spunto dagli studi di Gerard Ducerf sulle piante indicatrici, traducendo le intuizioni botaniche in risposte agronomiche. Un'occasione unica, anche perché "La transizione ecologica , sia materiale che culturale, comincia anche con l'aumento dei contadini ecologici - spiega Giannozzo Pucci, membro dell’associazione, direttore della Libreria Editrice Fiorentina e fondatore dei Quaderni d’Ontignano -. Questa espressione comprende tuttee non usano mezzi inquinanti, ma operano bonificando la terra come l’agricoltura biodinamica, biologica, naturale, perma-cultura, sinergica, sintropica".Tra i relatori di questa edizione, oltre alla già citata Silvia Pérez-Vitoria, ci saranno, dottore in farmacologia e biologia dell'evoluzione e ecologia, specialista delle Simbiosi Favace/Rizobi, micorizze, attrattive naturali ausiliarie, naturotapa e autore di "Hildegarde et l'épeautre". E ancora, ecologo-botanico e agronomo del terreno, specialista della bio-indicazione dei suoli con le piante e delle pratiche in agro-ecologia contadina e formatore professionale;, contadino-fornaio e allevatore agro-ecologista, co-fondatore della rete semi contadini e perno di quella dei contadini fornai francesi.La prima sessione del corso (sabato 30 settembre) si concentrerà sulla, storia dell'agricoltura, avvento e pratica dell'agro-ecologia contadina. Alle 21 ci sarà invece la conferenza "Come possono cambiare il mondo i contadini?". Domenica 1 ottobre largo ai fondamentali dell'agro-ecologia contadina e a seguire una tavola rotonda sulle esperienze in fattorie in agro-ecologia contadina e riappropriazioni e innovazioni delle conoscenze e delle pratiche agricole. La seconda sessione si concentrerà su. A seguire: la contestualizzazione sul podere di accoglienza (2 ottobre). Strumenti di valutazione e riflessione sulla pratica dell'agricoltura contadina. A seguire idi "Messa in pratica sul podere delle diagnosi agroecologiche ed ecologiche semplificate" (3 ottobre). Il corso si concluderà mercoledì 4 ottobre con scambi e conversazioni sulla pratica da parte degli stagisti nel podere, seguita da una discussione e lavoro in gruppo su casi particolari significativi dei contesti e delle fattorie degli stagisti, basati sui terreni del podere ospitante. Il corso è organizzato dall’associazione Centro studi per la nuova agricoltura contadina, sostenuto da associazione La Fierucola; Retecontadina; Atto Primo e LEF Libreria Editrice Fiorentina.