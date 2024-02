IRental, il futuro dell'economia sostenibile: sfruttare al meglio i propri oggetti

Il modo per sfruttare al meglio i proprio oggetti

L'attenzione di IRental verso l'inquinamento e l'ambiente

Il premio Luce!

Come partecipare al festival

Unche permette di guadagnare mettendo a noleggio e a disposizione ad altre personeche altrimenti rimarrebbero ad invecchiare in qualche angolo della casa, continuando magari ad essere inutilizzati (o utilizzati poche volte all'anno). E' questo, il futuro dell' economia sostenibile e una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva in programma il prossimo 21 ottobre.Con il portale di IRentaleddi oggetti che useresti poche volte all'anno (o magari una volta nella vita). In questo modo pagherai l'oggetto solo per il tempo di utilizzo necessario. In poche parole è una realtà che permette di, aiutando le persone e guadagnandoci denaro. Oltre a questa opportunità è possibile ovviamente anche mettere in vendita gli oggetti di cui ti vuoi liberare. Perché lasciare che i proprie si svalutino quando possono essere utili per un certo periodo a qualche altra persona? Perché comprare qualcosa che serve in quel preciso momento per magari riutilizzarlo tra molto tempo? Sono domande che sicuramente tutti noi ci siamo posti. E la risposta ce la dà sempre il prossimo futuro dell'economia sostenibile: con IRential infatti potrai fare che vuoi mettere a disposizione, al costo che decidi tu oppure noleggiarlo da un'altra persona che te lo metterà a disposizione. Inoltre il sito non ha nessun limite di età, nessun limite geografico e nessun limite di spesa. Per utilizzarlo basterà avere una connessione internet. Ogni persona potrà essere sia noleggiante che noleggiatore, sia acquirente che venditore. Ognuno potrà fare quello che vuole in base alle proprie esigenze!Ma la startup è attenta anche a tematiche come l. Con essa infatti si potrà dare un senso e sfruttare al meglio i propri oggetti ma anche evitare acquisti inutili di prodotti di qualunque tipo che useremo poche volte all'anno, risparmiando così denaro edche deriverebbero dal processo di produzione di un nuovo oggetto. L'attenzione per l'(e di guadagno) di denaro che IRental offre alle persone sono infatti i principi basilari su cui è fondata la startup. Ma non è tutto qui. Ogniavrai diritto a dei: dei vantaggiosi sconti che premiano sia il tuo impatto green sull'ambiente derivato dai noleggi sia il denaro risparmiato.Il premio Premio Luce! Startup Inclusiva sarà consegnato in occasione del Festival di Luce! che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, il prossimo 21 ottobre, per festeggiare il terzo compleanno del canale dedicato a inclusione, unicità e coesione sociale del Gruppo Monrif. Dopo un'attenta selezione, studiando tra i tantissimi profili aziendali che si sono candidati al premio (oltre 70), sarannoselezionate dalla giuria che si contenderanno la vittoria:Tra i criteri di selezione valutati c'erano la rilevanza dell', il livello di coerenza dei progetti con i temi del bando; l'originalità e adeguatezza della soluzione innovativa. E, ultimo ma non ultimo in ordine di importanza,e potenzialità applicative. Il riconoscimento, infatti, vorrà riservare una particolare attenzione a quelle aziende italiane che si sono distinte pernei campi dell'inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili. La vincitrice, che verrà svelata solo la sera del Festival, riceverà un riconoscimento che prevederàe durante l'evento stesso. Tra iper la startup, inoltre saranno previsti un branded content con PED social e lancio in newsletter su StartupItalia, video intervista dedicata e campagna di comunicazione sui media del Gruppo.Per partecipare all’esclusivo Festival di Luce!, il 21 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi al sito dedicato: clicca qui