Kimap, la startup che aiuta le persone in carrozzina a muoversi nelle città

Il 21 ottobre sarà consegnato il Premio Luce! Startup inclusiva, in occasione della festa per il terzo compleanno del canale dedicato a inclusione, unicità e coesione sociale del Gruppo Monrif. Tra le finaliste selezionate da Startup Italia, Rekeep e Luce! c’è Kimap, primo navigatore per mappe ed itinerari accessibili.

“Innovazione inclusiva” è il principio guida che orienta le attività di Kinoa srl, nata nel 2016 ora P.M.I. innovativa. Kimap, nato per ridurre le barriere informative sull'accessibilità che limitano la mobilità di chi si sposta in S.A.R. è il suo progetto di punta.

Di che si tratta

È unche utilizza la tecnologia per abbatterema anche informative per una città che sia smart: connessa e accessibile a ogni persona. Questa app, disponibile in tutto il mondo, conta utenti attivi in Europa, Cina e Stati Uniti. È

L’App è disponibile a costo zero, ed è utilizzabile sia su Android che su iOs. È gratis e disponibile su tutti gli store per smartphone e tablet. L’obiettivo è quello di contribuire ad abbattere le barriere informative sull’accessibilità, offrire all’utente le indicazioni necessarie per spostarsi autonomamente sul territorio consentendogli di sfruttare appieno le potenzialità degli ausili per la mobilità che utilizza.

Come funziona

È davvero semplicissima da usare: la persona con disabilità motoria deve scegliere il dispositivo per la mobilità che utilizza (sedia a rotelle, handcycle elettrico o scooter) e impostare la destinazione desiderata. A quel punto l’applicazione, che ha la funzione di navigatore, guiderà l’utente lungo il tragitto migliore in base ad accessibilità, tempo e distanza.

Una tecnologia basata su algoritmi di intelligenza artificiale, che si aggiornano in tempo reale durante l’uso grazie alle rilevazioni dei sensori dello smartphone permettendo di mappare ogni irregolarità e pendenza del terreno. Tutte le informazioni raccolte in tempo reale dagli utenti vengono elaborate dal navigatore che impara a riconoscere i percorsi più semplici da percorrere per un disabile.

Con Kimap è anche possibile effettuare segnalazioni manuali di ostacoli, barriere architettoniche, pendenze impegnative e punti di interesse per migliorare le mappe. Riconoscimenti sulla funzionalità di questa app arrivano dal Ministero dello Sviluppo economico che ne ha riconosciuta la tecnologia come l’unico metodo per determinare il percorso migliore per disabili motori usando uno smartphone e concedendo il brevetto italiano.

Ma anche a livello europeo si sono distinti sia ricevendo il premio come il Kimap City ed altri dalla Commissione Europea sia collaborando in altri paesi come Spagna, Portogallo ed a Londra.

Come nasce l'applicazione

Kimap nasce da un incontro: quello fra l’esigenza di muoversi in autonomia e sicurezza di chi si sposta in sedia a rotelle e le competenze tecnologiche e imprenditoriali di un gruppo di lavoro deciso a misurarsi con temi ad elevato valore sociale.

Grazie a questo incontro, le idee inizialmente raccolte per realizzare un sistema di tracciamento ed analisi di dati in ambito sportivo vengono poi sviluppate per creare un dispositivo per mappare e per navigare strutture e percorsi accessibili, dando inizio all’esperienza Kimap®.

Un’esperienza in continua evoluzione grazie all’impiego degli strumenti della trasformazione digitale (Intelligenza artificiale, Big Data Analysis, …) per dare risposta a specifici problemi dell’accessibilità, così come emergono dal continuo e costante confronto con chi vive questi problemi: disabili, associazioni, operatori pubblici, imprenditori.

È un progetto trasversale nell'ambito dell'accessibilità, non è solo una piattaforma app e web. Kimap trova concreta applicazione nelle attività di crowdmapping, durante le mappature in loco ed anche presso eventi fisici supportati digitalmente dalla nostra tecnologia al fine di strutturare innovativi progetti di inclusività, che chiamiamo "Experience".

Progetti e riconoscimenti per la startup

Nel 2017 nasce il progetto Kimap con l’obiettivo di facilitare la mobilità dei disabili, Kinoa vince il suo primo premio con la tecnologia Kimap: la Tuscan Big Data Challenge promosso dal CNR. Nel 2018 Kimap si espande. Viene depositato il brevetto Kimap. Nel corso dell’anno vengono realizzate mappature, percorsi e itinerari in molte realtà italiane.

Viene inoltre lanciato il format del crowdmapping per progetti specifici di mappatura collettiva. Nel 2019 il progetto Europeo Synchronicity porta Kimap in Europa: Londra, Porto, Santander e Milano. Insieme alla Città di Firenze danno vita a Passepartour progetto che permette alla città di diventare Città Accessibile d'Europa nel 2021.

Nel 2020 nonostante la pandemia arrivano ancora premi per la tecnologia e progetti di mappatura a Torino, Saronno, Grosseto e Prato. Si allarga la rete delle associazioni con cui si realizzano crowdmapping e le experience. Nel 2021 Kimap 2.0. Kimap si rinnova nella tecnologia e nell’aspetto grafico, più spazio alla mappe turistiche e nuove funzioni dell’app.

Vengono sperimentati nuovi progetti ed experience digitali. Nel 2022 arriva l'ufficialità del brevetto italiano sulla navigazione accessibile. Si torna in presenza con progetti a Milano, Firenze e Torino. Il team di Kimap presenta inoltre mappe di Atene, Lubiana e Vienna e tante altre città.

Nel 2023 l'aggiornamento più grande di sempre. Kimap diventa una app completa capace di gestire milioni di nuovi dati sull'accessibilità integrando la gamification come motore propulsore nella creazione di una community sempre più solida.

Come partecipare al festival

Vi ricordiamo che per partecipare all’imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell’evento: clicca qui.