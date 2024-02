La scoperta: il Principe d’Avorio di Spagna era una Lady

Il Principe, nel 2008 la scoperta risalente all'Età del Rame

L'analisi dei Peptidi ha mostrato che era una donna

Ildi Spagna era una donna. E ciò conferma che le donne occupavano posizioni di leadership nella società dell’iberica. A dirlo, la ricostruzione di una tomba del periodo dei ricercatori dell’Università di Siviglia in Spagna, riportata inpubblicata su “ Scientific Reports ”. La persona di più alto rango nella società dell’antica Età del Rame nella Penisola Iberica, come si pensava in precedenza, bensì una figura femminile, una "Dama". “In passato, non era raro che un archeologo trovasse resti e dicesse: 'OK, questo individuo ha una spada e uno scudo. Pertanto, è un uomo'" commenta l'autore dello studio,, professore di preistoria all'Università di Siviglia. "Naturalmente è profondamente sbagliato perché presuppone che in passato i ruoli di genere fossero il modo in cui li concepiamo oggi" aggiunge l'esperto.L’individuo, ora ribattezzato la “”, è stato sepolto in una tomba a Valencia contenente la più grande collezione didella regione, tra cui zanne d’avorio, selce di alta qualità, gusci di uova di struzzo, ambra e un pugnale di cristallo di rocca. Queste scoperte rivelano l’importante posizione che le donne potevano ricoprire in questa antica società.Nel 2008 è stato scopertoin una tomba a Valencia, in Spagna, risalente all’Età del Rame tra 3.200 e 2.200 anni fa. Oltre a essere un raro esempio di sepoltura individuale (in contrasto con le usanze del tempo), la tomba conteneva un gran numero di. Tra questi un grande piatto di ceramica (in cui sono state trovate tracce chimiche di vino e cannabis), un piccolo punteruolo di rame e molteplici oggetti in selce e avorio Sorprendentemente, tra questi ultimi c'era un, del peso di 1,8 kg, di un elefante africano, che non ha eguali nell'Europa occidentale. Da questo il giovane sepolto prese il suo nome odierno: “”. Fra le armi del corredo, poi, spiccavano un pugnale in selce con il manico d’ambra e, soprattutto, una meravigliosa, con il manico in avorio cesellato e decorato con 90 grani in madreperla. La quantità e la qualità dell'assemblaggio di manufatti usati come offerta funeraria implicava che, fra quelli di cui si sono trovati i resti, questo giovane aveva raggiunto ile ricchezza nella Spagna dell’età del rame fra il 3200 e il 2500 a.C.. E tutto lasciava supporre che si trattasse di un individuo di, di età compresa tra i 17 e i 25 anni.e i suoi colleghi dell’Università di Siviglia hanno utilizzato nuove tecniche di archeologia molecolare. Hanno fatto l’analisi dei, una proteina che si forma nello smalto dentale in modo sessualmente dimorfico, per verificare la presenza di questa proteina nei denti del campione. L’analisi di un molare e di un incisivo ha rilevato la presenza del gene Amelx, che produce l’amelogena ed è situato sul, indicando che l’individuo era di sesso femminile anziché un uomo. Secondo gli autori, ciò significa che la persona dinella società dell’Età del Rame iberica era una donna, “Lady Avorio”.Inoltre, la mancanza di oggetti funerari nelle sepolture infantili suggerisce che, in questo periodo, il rango elevato. Gli autori suggeriscono quindi che la "" abbia raggiunto il suo status attraverso il merito e i successi ottenuti durante la sua vita. Gli autori riferiscono che non è ancora stato trovato nessun uomo di simile alto rango. Poiché l’unica tomba dell’Età del Rame nella regione, altrettanto sontuosa e contenente almeno, è stata trovata accanto alla tomba della “Signora d’Avorio” e si presume sia stata costruita da persone che si ritenevanoda lei, ciò suggerisce che le donne occupassero posizioni di leadership nella società dell’Età del Rame iberica.