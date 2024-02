Oli help aiuta i genitori ad affrontare le problematiche comportamentali dei figli

L'obiettivo di Oli help

consentire ai genitori di generare un impatto trasformativo sulle vite dei propri figli e creare le condizioni perché possano valorizzare e accrescere la loro unicità.

Proprio perché q

Una piattaforma chedi bambini con menti diverse. E' questa, la startup cheche affrontano quotidianamente lee una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva , che verrà assegnato il prossimo 21 ottobre, nel corso del terzo Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.L'di Oli help è chiaro:uando ne risente la qualità della vita dell'intera famiglia, non è inusuale che questi genitori si scoraggino fino a sentirsi impotenti,nel futuro dei propri figli.

Allo stesso tempo, molti bambini hanno difficoltà relazionali ed emotive che condizionano pesantemente la loro vita di ogni giorno, perché il modo in cui pensano e agiscono è differente da quello dei propri coetanei neurotipici. Eppure proprio il pensare differentemente, una volta diventati adulti, può rivelarsi un super-potere.

Il miglioramento della qualità del tempo in famiglia

E la startup comprende le difficoltà e le unicità di questi bambini, e per questo è in grado di migliorare sensibilmente la qualità del tempo speso in famiglia, rendendo le dinamiche di interazione familiari più costruttive e armoniose.

La piattaforma mette a disposizione strumenti concreti per rendere più consapevoli e proattivi i genitori e per consentirgli di generare un impatto positivo sulle vite dei propri figli.

ti preoccupa e non sai bene cosa fare

è in difficoltà emotiva

hai la sensazione sia fuori controllo

hai la sensazione che non ti ascolti

hai a che fare con crisi o crolli emotivi che sembrano infinite

è sempre nei guai

sei alla ricerca di un legame più significativo con lui/lei

ha difficoltà a scuola

ha difficoltà a crearsi delle amicizie

è impulsivo/a, disattento/a o iperattivo/a

è difficile da gestire

la vostra famiglia sta attraversando un periodo difficile

vuoi migliorare la qualità del tempo trascorso in famiglia

vuoi aiutarlo/a a crescere serenamente ma non sai bene come

Diversità significa unicità

Molti bambini sono neurodiversi perché hanno menti che pensano, imparano ed elaborano le informazioni in modo differente. Diversità, però, vuol dire unicità. Ed è proprio per questo che li amiamo incodizionatamente. Questi bambini hanno l'opportunità di lasciare sul mondo un'impronta potente e inconfondibile, contribuendo a renderlo un posto migliore. L'unica cosa di cui hanno bisogno è essere compresi, per poter esprimere appieno tutto il loro enorme potenziale.

Come partecipare al festival

Puoi chiedere ad Oli help di aiutarti se:

Ma anche se sai che tuo figlio/a è neurodiverso, perché avete ricevuto già una o più diagnosi (ad esempio di ADHD, autismo, disprassia, dislessia, discalculia, disgrafia, sindrome di Tourette e così via) o semplicemente sospettate che possa avere una mente diversa.