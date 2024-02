Rebecca Helm, biologa marina amica delle meduse, posta la foto: esistono conchiglie trasparenti

Chi è Rebecca Helm

È una donna, la biologa americana, che usa spesso Twitter per fare divulgazione su animali marini poco conosciuti, ad aver diffuso due fotografie di, piuttosto rare da vedere e trovate lungo le spiagge nordamericane affacciate sull’oceano Pacifico.Le conchiglie appartenevano a, una specie di lumache marine che vivono galleggiando grazie a strutture che ricordano ali, lontano dalle coste – per questo non è comune trovarle. Hanno una lunghezza di pochi centimetri. Moltissimi animali che vivono nell’oceano sono trasparenti, per essere meno visibili dai predatori. Le fotografie postate suda Helm sono state scattate da appassionati di fotografia naturalistica e condivise sulla piattaforma di scienza partecipata, che chiunque può usare per raccogliere fotografie di piante, animali e #funghi per imparare cose nuove e contribuire a raccolte dati su progetti scientifici. Sulla piattaforma si possono vedere molte altre fotografie di conciglie di Corolla oltre che immagini degli animali vivi in acqua.Rebecca R. Helm è professore assistente presso la University of North Carolina Asheville, dove studia lo sviluppo, l’evoluzione e l’ecologia delle meduse. Da sempre “affascinato dal modo in cui gli organismi cambiano nel tempo“, spiega la ricercatrice e scrittrice di se stessa. “Che si tratti di cambiamenti evolutivi, di sviluppo, stagionali o quotidiani sottolinea -. Voglio sapere come avviene questo cambiamento e quale impatto ha l’ambiente sugli organismi mentre cambiano e in che modo i cambiamenti negli organismi a loro volta influiscono sull’ambiente che li circonda. Sono anche appassionato di conservazione degli oceani“. Recentemente ha fatto scalpore per la sua ricerca sulle meduse che risiedono negli, che fa parte di una campagna internazionale per proteggere e comprendere meglio la vita marina.