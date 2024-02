Tra ombrelloni e infradito, le tartarughe marine minacciate dalle estati italiane

LA GIORNATA MONDIALE DELLA TARTARUGA MARINA

ITALIA: LA PENISOLA DELLE TARTARUGHE

MINACCIATE DALLE ESTATI ALL’ITALIANA

I LIDI AMICI DELLE TARTARUGHE IN ITALIA SONO OLTRE 500

CHE COSA FA UN LIDO TARTA FRIENDLY?

Evita l’occupazione degli arenili con strutture fisse

Proibisce l’accensione di fuochi e il campeggio

Di notte evita le emissioni luminose e sonore per evitare di disorientare i piccoli

Evita l’abbandono dei rifiuti e predispone cestini per la raccolta differenziata in spiaggia

Effettua un sopralluogo attento della spiaggia prima di procedere alla pulizia

Predilige la pulizia manuale rispetto a quella meccanica

Non permette l’introduzione di specie animali e vegetali estranee alle specie locali

Non utilizza sostanze erbicide per eliminare la vegetazione infestante

Non asporta, taglia o falcia la vegetazione autoctona

Non asporta alghe, piante marine o altri detriti marini spiaggiati

Evita di alterare il profilo dell’arenile tramite livellamenti, movimenti terra, escavazioni ecc.

Evita l’accesso non regolamentato nei siti sensibili nella fascia notturna fino alle 6 del mattino

Evita l’apertura di vie di accesso carrabili e la circolazione di mezzi a motore, prediligendo percorsi pedonali su passarelle in legno.

La tartaruga è per l'uomo un'icona immortale e una Venere trascurata. Il suo guscio - carapace preistorico e cupola celeste - risalente almeno a 220 milioni di anni fa ci ispira da sempre. Simbolo della connessione tra Cielo e Terra, la tartaruga incarna in modo ancestrale valori come la costanza e la pazienza. Per i nativi americani rappresenta la madre primordiale, mentre per gli indù l'unione degli opposti, del femminile e del maschile o delloe delloIl suo passo lento e il suo fascino hanno ispirato, tra gli altri, la favola immortale con la lepre di La Fointaine e un cortometraggio animato premiato al Festival di Cannes: La tartaruga rossa di Michaël Dudok de Wit. Ma, oltre ad accenderci d'immaginazione, la cura per dimostriamo per quest'animale è quasi nulla. Anche in occasione della Giornata Mondiale della Tartaruga Marina del 2022, sei delle sette specie di tartarughe marine esistenti al mondo rimangono infatti in pericolo di estinzione.Ogni 16 giugno la tartaruga marina diventa l'icona per parlare al grande pubblico dei problemi dei litorali, delle coste, dei margini sommersi e ,in generale, degli ambienti marini sotto la costante minaccia dell'uomo. La, che esiste dal 2008, è portata avanti dall’associazione The Sea Turtle Conservancy (STC) che si batte per la sua sopravvivenza. Ma non sarebbe mai stata celebrata senza il dottor Archie Carr, fondatore della Stc e padre della biologia delle tartarughe marine, che proprio il 16 giugno avrebbe compiuto gli anni. Carr, morto nel 1987, è ricordato per aver creduto nel movimento di conservazione delle tartarughe marine e per l’eredità scientifica che ha lasciato alla ricerca moderna.Nel suo ultimo monitoraggio, il Wwf ha definito l'Italia "La penisola delle tartarughe". Il nostro Paese lo è, per l'esattezza, delleche negli ultimi cinque anni (dal 2016) hanno scelto sempre più spesso le coste italiane per la nidificazione. Un meridione bagnato dal mare, prediletto da questa specie marina in particolare nei suoi litorali calabresi, campani, siciliani e del Cilento, che si presenta anche come un enorme nido sotto la costante minaccia dell'uomo. Il primato regionale per numero di nidi, secondo i dati aggiornati sul portale Tartapedia.it , in Italia spetta allacon 61 nidi, seguita da Campania e Sicilia con 43.Tralasciando il cambiamento climatico, che è un problema globale, ildelle tartarughe marine in Italia è rappresentato, dopo la pesca, dalle nostre Estati. L'erosione e la cementificazione delle spiagge, delle battige, il crescente numero di ombrelloni e di lettini sulle nostre coste rischiano infatti - secondo l'ultimo report Wwf - di ridurre in futuro il numero dei nidi. Anche un uso indifferente e inconsapevole della spiaggia, però, uccide implacabilmente questi esemplari e lo fa tramite gesti ordinari. Un problema particolarmente grave, sentito soprattutto nelle località turistiche prossime alle aree di nidificazione, sono lo, che arrivano a distruggere interi nidi. Anchedisturbano le piccole tartarughe: quelle che provengono dagli hotel, case e strade possono confonderle e disorientarle, portandole - una volta lasciati i gusci - nella direzione opposta al mare.Nella giornata dedicata alla Tartaruga marina vogliamo fare luce sui. Dalla Maremma toscana al Salento, dal Litorale di Jesolo a quello di Ostia, gli stabilimenti italiani su cui sventola la bandiera che riconosce l’impegno nell’adozione di regole “tartafriendly” sono infatti oltre 500. E varie le regioni dove è possibile imbattersi in lidi amici vidimati da Legambiente : Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sardegna, Basilicata e Veneto.I promotori, per la Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine del 16 giugno, invitano a non scoraggiarsi. Chiunque di noi può infatti fare subito almeno quattro cose per celebrarla: spegnere la luce, pulire una spiaggia, fare la raccolta differenziata e diffondere la parola.