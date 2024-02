Zacaria è sordo: i compagni di classe decidono di imparare la Lis per parlare con lui

Scuola di inclusione

A lezione di Lis

La parola d’ordine alleGiovanni Pascoli di Anzola dell’Emilia è. Siamo in un paese di circa 12mila abitanti, che confina nella parte sud con il quartiere Borgo Panigale di Bologna. In questa scuola, e precisamente nella seconda D, composta da 22 alunni,(Lingua italiana segni) per riuscire a comunicare con un compagno sordo.Il protagonista di questa emozionante storia è principalmente Zacaria, un ragazzino di 12 anni sordo , ovvero senza la capacità di parlare, ndr), di origine marocchina, adottato e che finalmente adesso ha la possibilità di comunicare con i suoi compagni. "Zacaria – spiega l’insegnante Marta Miazzi – è sordomuto (termine non più in uso e oggi ritenuto non soddisfacente sul piano scientifico, ndr) a causa di unaavuta nell’età infantile. E prima d’ora non poteva dunque comunicare in modo normale. Per cercare di integrarlo il consiglio di classe ha quindi pensato, alla fine dello scorso anno, di predisporre un corso base di Lis a cura dell’(Bologna). E visti i primi timidi successi, quest’anno è arrivata in aula l’educatrice Silvia Bianchini che, una volta alla settimana, in modo strutturato,".La lezione si tiene il giovedì alla quarta ora. In quel lasso di tempo i ragazzi 'diventano come' Zacaria e imparano a segnare le varie parti del corpo, i membri della famiglia, i mestieri, i colori. Ed anche ricette e canzoni. "Non c’è precisione grammaticale – continua Miazzi – o un buon uso buono dei parametri della Lis, ma lofondamentale del progetto, nel nostro caso, è quello di cZacaria, anche lui in fase di apprendimento". E i risultati, a parere dell’insegnante, sono andati oltre le aspettative perché il 12enne è. Ma questo funziona solo perché la classe intera si è messa in gioco ed ha avuto voglia di imparare un nuovo linguaggio r iconosciuto ufficialmente come una lingua . "Zacaria – prosegue la docente – non può parlare ma l’di poter, in qualche modo, comunicare con i suoi coetanei. Entro la fine delle scuole medie, grazie a questo progetto, speriamo che Zacaria riesca ad avere un comportamento sempre più adeguato, visto che riesce finalmente a comunicare senza fatica con i suoi coetanei. Grazie a loro infatti ha uno strumento importantissimo per interfacciarsi con il mondo e con il suo futuro".