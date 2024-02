Addio ad April Ashley, prima modella transgender: icona di grazia umiltà e tenacia

Come modella, Ashley è stata fotografata per Vogue, mentre nel cinema si conquistò un piccolo ruolo in Road to Hong Kong al fianco di Bob Hope, Bing Crosby e Joan Collins. Tuttavia, non era noto che fosse transgender, e la sua carriera fu interrotta nel 1961 dopo che il giornale Sunday People "la fece fuori", come riporta la Bbc. Nel 1963, Ashley sposò l'aristocratico Arthur Cameron Corbett in Gibilterra. Il loro divorzio nel 1970 divenne una sentenza legale storica dal momento che il giudice stabilì che Ashley rimaneva un uomo biologico, decisione che rese invalido il matrimonio. Nonostante l'umiliazione, April si fece corraggio e aprì un ristorante, April and Desmond's, a Knightsbridge, ma alla fine l'attenzione che ricevette per il caso giudiziario divenne eccessiva e, a seguito di un infarto nel 1975, si ritirò a Hay-on-Wye e successivamente sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Tornò in Gran Bretagna decenni dopo, nel 2005, quando fu legalmente riconosciuta come donna alla luce del Gender Recognition Act. Nel 2012, durante un'intervista, Ashley descrisse così la sua vita: "Sono stati tempi pazzi e meravigliosi. Perché non goderseli? So più di chiunque altro quanto il giudizio delle persone pesi, ma so anche che ciò che conta è essere fedeli a se stessi".

La comunità trans rende omaggio alla regina delle mille battaglie