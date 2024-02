Alessandro Cecchi Paone: "Io e Simone ci sposeremo all'estero"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

Matrimonio all'estero: ecco perché

Cecchi Paone, il retroscena che arriva dall'Honduras

in vista per Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Il giornalista, conduttore tv, saggista e divulgatore scientifico, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, è intenzionato a mettere su famiglia. Nel salotto tv di Barbara D’Urso, “Pomeriggio 5”, il romano 61enne conferma la volontà di unirsi in matrimonio con il giovane fidanzato.Parole chiare che smentiscono in parte quanto detto da Antolini. In un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di “Nuovo Tv” il giovane aveva dichiarato che rispetto a un, avrebbe preferito “l'unione civile in Italia, anche se sembra un ripiego”. L'ex naufrago, invece, rivela che le loro nozze saranno celebrate fuori dal nostro Paese. E spiega i motivi della scelta.ma purtroppo dobbiamo farlo all'estero” le parole del giornalista durante il programma di Canale 5. “Questo perché se ci sposiamo all'estero io avrò in diritto di adottare Melissa (la figlia di Simone Antolini, ndr) se il papà e la mamma saranno d'accordo: purtroppo in Italia è vietato” spiega a Barbara D’Urso. Durante la trasmissione, il giornalista ricorda che uno dei motivi per cui ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi assieme al compagno è stato proprio “per tenere accesa la luce sulle tante coppie omosessuali che vivono questo problema senza essere famose”. Secondo Cecchi Paoni “noi essendo famosi troveremo una soluzione, ma degli altri non ne parla più nessuno”.In riferimento alla figlia che Antolini ha avuto quando era ancora minorenne, il giornalista spiega di averla “: è una bambina di 4 anni che però è abituata anche a una situazione difficile, e quindi sa essere una bambina ma anche una piccola donna”.La bimba, che compirà 5 anni ad agosto, lo chiama zio, come ha già rivelato anche all’Isola dei Famosi. Del resto la loro convivenza prosegue ormai da più di un anno: la scorsa estate hanno trascorso diverso tempo insieme nella casa al mare del giornalista, tanto che “quando sono uscite le famose foto in cui siamo stati paparazzati , la bambina era con noi in barca”. Antolini non avrebbe mai nascosto al compagno di essere papà. ". Adesso ha 22 anni. Lui sa che le persone grandi potrebbero scappare a gambe levate, sia donne che uomini" dice il giornalista che, invece, l'ha accolta con tanto affetto.E mentre la coppia pianifica il futuro, dall’Honduras arrivano piccanti rivelazioni . I protagonisti? Sempre Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini., dopo l’abbandono dell’Isola dei Famosi per motivi di salute, torna a parlare ai microfoni dello Zoo di 105. E, oltre a parlare delle sue condizioni – ora sta meglio –, fa anche dellesul presentatore de “La macchina del tempo” e sul suo compagno.Da quanto racconta lo speaker radiofonico, pare che i due non riuscissero a frenare i. “Hanno cominciato a divertirsi anche in spiaggia. Alle tre di pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano. Lo volevano fare al chiaro di luna” le parole di Noise. Un desiderio che sembrerebbe essere diventato realtà. Noise, infatti, riporta quando gli ha confidato il naufrago, il modello e attore brasiliano naturalizzato italiano.“Una mattina Christopher mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone. Che schifo’. E io: ‘Che cavolo è successo Christopher?’” è il racconto dello speaker. “Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Ci hanno preso gusto” svela sempre Noise.