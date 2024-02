Andrea Bocelli, sorpresa alla Versiliana al posto del suo Matteo. Fuori programma da standing ovation

Tale padre, tale figlio

Figli sulle orme di padri ma anche padri al posto dei figli . Succede al Festival della Versiliana , a Marina di Pietrasanta, dove domenica 24 luglio, figlio del più celebre, era tra gli ospiti della serata dedicata al grande paroliere, a dieci anni dalla sua scomparsa.Per un problema logistico, il ritardo del volo aereo che lo avrebbe dovuto portare in Italia,non è potuto essere presente al Festival. Così, a sorpresa, sul palco è arrivato il noto tenore . "Succede che di solito nella vita sono, in questo caso, tanto tocca sempre a me – ironizza Andrea Bocelli - sono io che devo sostituire il figlio. Mi dispiace per tutta quella parte di gentil sesso che si aspettava Matteo, che è giovane e bello, ma dovrò io cantare quello che avrebbe dovuto cantare lui, e che ho dovuto ripassare in automobile mentre venivo qui”. Con la sua voce tenorile, il cantante originario di Lajatico ha intonato la celeberrima “Ci vorrebbe il mare” e il suo grande successo “” che il pubblico ha salutato con la standing ovation.Il fuori programma d'eccellenza si è inserito in una serata, dal titolo "Note d'autore", carica di emozioni. La musica di Bigazzi, tra aneddoti e racconti, è stata protagonista grazie alle grandi voci che si sono alternate sul palco per rendere omaggio alla sterminata creatività deldi tantissimi successi. Da Michele Zarrillo, ad Aleandro Baldi, da Giovanni Caccamo a Francesca Alotta, da Fellow e Valentina Galasso e Cecille: un cast di grandi nomi della canzone italiana, affiancati da esordienti di talento, presentati dall'istrionico, che hanno regalato al pubblico un crescendo di emozioni interpretando i più importanti brani di Bigazzi e non solo, ripercorrendo in questo modo la vita di un talento versatile, dotato di un intuito fuori dal comune. Da segnalare il duetto tracon il brano “Non amarmi”, vincitore di Sanremo 1992, il toccante omaggio di Francesca Alotta alla grande Mia Martini, l'esibizione diche ha cantato un medley di Bigazzi e ha accennato i suoi grandi successi, su tutti “Una rosa blu”. Presente ancheche ha eseguito al pianoforte i brani scritti insieme a Bigazzi della colonna sonora del film "Mediterraneo" che gli è valso un Golden Globe.I fan di Matteo Bocelli, quindi, saltato l'appuntamento alla Versiliana, potranno ascoltare il cantante al Teatro del Silenzio a Lajatico il, palco su cui l'artista ha debuttato da giovanissimo. Il 24enne - nato dal matrimonio di Bocelli con l'ex moglie- fin da bambino, proprio come il padre, ha sempre nutrito una forte passione nei confronti dele del canto. Per questo motivo si è iscritto al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e ha debuttato nel mondo della musica nel 2016 ale nel 2017 al David Foster and Friends, negli Stati Uniti d’America."Il nostro è un rapporto molto positivo, condividiamo anche molte passioni. E’ stato un genitore sempre molto vicino ai figli," aveva detto qualche tempo fa Bocelli Jr che è anche volontario della "", la realtà promossa dal tenore per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà e emarginazione sociale. Padre e figlio nel 2019 hannosul palco dell’Ariston di Sanremo. Sul padre aveva anche detto che non smette di dargli consigli e uno di questi recita: “Salva l’oro nel regno dell’idea, perché chi ha l’oro in testa ha il mondo in tasca”.