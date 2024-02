Angelica Ross prima protagonista trans del musical "Chicago": a Broadway si fa la storia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chicago The Musical (@chicagomusical)

L'annuncio della produzione e i ringraziamenti

Angelica Ross e le altre star transgender

" è il musical più famoso e longevo di Broadway e, dopo più di 25 anni, la produzione continua a fare la storia. In questo caso come esempio illustre di inclusione: il mese prossimo infatti, il ruolo dellasarà interpretato da, come ha annunciato la produzione stessa. Secondo l'Hollywood Reporter, Ross sarà la prima attrice transgender a vestire i panni della nota assassina affamata di fama, e una delle prime donne trans a interpretare un ruolo principale a Broadway.Tra i, "Chicago" sembra avere insomma ancora le carte in regola per stupire. Accogliendo, anzi esaltando la figura di una donna del nuovo millennio, splendida rappresentante di una società in continua evoluzione, che si apre alla diversità. E siamo sicuri che, nel ruolo di protagonista, la stessa Angelica Ross saprà stupire e farsi applaudire. Intanto entra di diritto nella storia di Broadway come prima donna trans in un ruolo principale di una produzione. E che produzione! All'inizio di agosto, attraverso l'account Instagram ufficiale di "Chicago", è stato annunciato che la Ross assumerà il ruolo di Roxie Hart nel classico musical di Broadway: "", recitava la didascalia con un'immagine in bianco e nero della 41enne originaria del Wisconsin. Angelica Ross, nota soprattutto come" (vincitrice di un Emmy), ha espresso tutta la sua gioia e il suo entusiasmo con un post su Instagram, condividendo l'immagine della locandina con un aggiornamento sullo stato attuale della produzione: "– scrive riprendendo l'annuncio originale –. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso e festeggiato con me questa notizia. Al momento sono impegnata nelle prove e nel coaching, lavorando molto duramente ogni giorno per darvi il massimo e il mio meglio! Non vedo l'ora di incontrare tutto il cast e di creare magia con loro! Ci vediamo tutti a #Broadway presto!!!". Come riporta l'Hollywood Reporter, l'attrice inizierà le registrazioni all'Ambassador Theater il 12 settembre e sarà impegnata per otto settimane, fino al 6 novembre.Angelica Ross è l'ultima star a interpretare Roxie a Broadway: all'inizio dell'anno era toccato alla famosa attrice di "Baywatch" e sostenitrice degli animali. La 41enne è diventata volto caro al pubblico nel ruolo della giovane donna trans che gareggia regolarmente sulla scena del ballo di New York, in "Pose". Ma la fiction non è nuova a certe scelte di attori: infatti ha ospitato il. Con il nuovo ruolo, però, Ross si unisce a un piccolo ma formidabile gruppo di donne trans di colore che hanno debuttato a Broadway: nel 2018,di "" ha recitato nel musical delle Go-Go's "Head Over Heels" e, in questa stagioneha ottenuto una nomination ai Tony per il suo ruolo nel musical "A Strange Loop". Ma anche il prossimo revival di "1776" includerà membri del cast trans e non binari.