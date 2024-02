Anna Netrebko, licenziata “per guerra”, fa causa al Metropolitan di New York

Il legame con Putin

, la miglior soprano russa, licenziata “per guerra”al Metropolitan Opera di New York. ‘Abbandonata’ dopo l’invasione della Russia in territorio ucraino , la cantante lirica dice di aver sofferto di “ disagio emotivo e grave angoscia mentale”. La soprano ha citato in giudizio il, da cui è stata allontanata in seguito all' invasione russa dell'Ucraina , chiedendo 360.000 dollari di danni al teatro e al suo direttore. L’artista, considerata la nuova diva in carica del XXI secolo, ha intentato la causa - sia contro il Met che contro il suo manager,- venerdì 4 agosto presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan. Il Met Opera ha risposto, in una nota, affermando che la causa non ha alcun fondamento, secondo quanto riporta la Bbc Anna Netrebko, che ha origini cosacche del Kuban ma è naturalizzata austriaca, ha sostenuto a varie riprese il presidente russo Vladimir Putin , ma ha condannato l'invasione dell'Ucraina dopo le pressioni del Met. Nel 2014, ha donato denaro a un teatro nella città di, controllata dai ribelli, nell'Ucraina orientale, ed è stata fotografata con in mano una bandiera ribelle filo-russa. Dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, nel febbraio 2022, è stata esortata a parlare contro Putin e la guerra, ma non si è mai espressa con nettezza sull'argomento.La causa intentata dalla stella della lirica ipotizza, tra gli altri, i, violazione del contratto e chiede centinaia di migliaia di dollari di danni per prestazioni perse e spese di prova. La cantante 51enne afferma che il Met le ha causato “”, tra cui “ depressione , umiliazione, imbarazzo, stress e ansia, dolore e sofferenza emotiva”. L'artista sostiene inoltre che il Met e il suo direttore “hanno danneggiato il rapporto con il pubblico, anchecontro le sue esibizioni”, e che le sue critiche alla guerra le hanno fatto perdere i contratti con le compagnie teatrali russe.All'inizio di quest'anno, la cantante nata nel 1971 a Krasnodar, ha presentato una denuncia al Metropolitan Opera di New York attraverso ilche rappresenta gli artisti dell'opera, l'American Guild of Musical Artists. In quella controversia, un arbitro, lo scorso mese di febbraio ha stabilito che il Met avevacontrattuale annullando alcune esibizioni e le ha assegnato un risarcimento di oltre 200.000 dollari. Da quando è stata ‘abbandonata’ dal Met - con cui cantava da 20 anni - la Netrebko si è esibita altrove, anche in Italia a giugno scorso (all’Arena di Verona dove è attesa anche a settembre). Tra le prossime esibizioni, poi ci sono Buenos Aires, Berlino, Vienna, Milano e Parigi.Dovrebbe esibirsi anche aa ottobre, ma il mese scorso il vicesindaco della città ha esortato la sala da concerto a cancellare lo spettacolo. Jiri Pospisil sostiene di aver incontrato funzionari ucraini e dice che la soprano Netrebko è sulla lista delle. Il produttore che ha organizzato l'evento replica che stella dell’opera ha condannato la guerra e non ha compreso gli sforzi per annullare l'evento, che è quasi esaurito. Al momento ildella vincitrice del Polar Music Prize 2020, considerato il Premio Nobel della musica lirica, è confermato e online si possono comprare gli ultimi biglietti disponibili.Cantante russa, naturalizzata austriaca si è formata al conservatorio di San Pietroburgo. Ha fatto il suo debutto al teatro Mariiskj nel 1994. Da allora è stata ospite dei principali teatri europei e americani nel repertorio di soprano lirico-leggero sia russo sia italiano, grazie a un timbro morbido e sensuale, nonché a un’invidiabile avvenenza scenica. Tra le sue prove più significative: "", festival di Salisburgo (2005); "Manon" (2007) e "Lucia di Lammermoor" (2009), Staatsoper" di Vienna; "Elisir d'amore" (2010), Opéra di Parigi; "Manon" (2014), Opera di Roma; "Giovanna d'Arco" (2015), "La Tosca" (2019), Teatro alla Scala di Milano e "" (2021), Teatro alla Scala di Milano.