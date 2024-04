Anne Hathaway si racconta: “A un provino mi chiesero di baciare dieci ragazzi diversi”

“Per un provino dovetti baciare dieci ragazzi diversi per vedere con quale scattava la ‘chimica’ ideale”. A raccontarlo è l’attrice Anne Hathaway in un’intervista rilasciata a V Magazine.

Parlando degli esordi della sua carriera, la vincitrice dell’Oscar come migliore attrice non protagonista per “Les Misérables” ha detto che negli anni 2000 “era considerato normale chiedere a un'attrice di pomiciare con altri attori per testare la loro intesa” anche se per lei è in realtà “il modo peggiore per farlo”.

“Era disgustoso, ma non potevo essere etichettata come ‘difficile’”

Anne Hathaway

La 42enne ha detto che, al tempo, accettò quella richiesta: “Ero così giovane – le sue parole – e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto quando vieni etichettata come ‘difficile’ che ho semplicemente fatto finta di essere eccitata dalla prospettiva. Non era un gioco di potere, nessuno stava cercando di essere cattivo o di ferirmi. Era semplicemente un momento molto diverso e ora lo sappiamo meglio”. Una richiesta per la quale l’attrice ha raccontato di non “essere per nulla emozionata”, ma che anzi le “suonasse disgustoso” ciò che le era stato chiesto di fare.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha anche parlato di come le cose siano cambiate rispetto a quegli anni e che adesso i provini vengono pensati in maniera molto diversa. Parlando del film “The Idea of you”, nel quale sarà protagonista e produttrice, Hathaway spiega: “Abbiamo chiesto a ciascuno degli attori candidati di scegliere una canzone che, a loro avviso, il loro personaggio avrebbe amato, e che avrebbero scelto per far ballare il mio, e poi abbiamo fatto una breve, piccola improvvisazione. Ero seduta su una sedia come se fossimo tornati dalla cena, o da una passeggiata, o qualcosa del genere, abbiamo premuto play e abbiamo iniziato a ballare insieme”.

Il nuovo film “The Idea of you”

Nel film, che racconta la storia tra una madre single e la star di una boy band interpretata da Nicholas Galitzine, quest’ultimo ha scelto una canzone del gruppo Alabama Shakes formato da Brittany Howard, Heath Fogg e Zac Cockrell: “Ho sentito la voce di Brittany – ha spiegato l’attrice – e ho iniziato a sorridere. Nicholas mi ha visto sorridere, quindi si è rilassato e abbiamo iniziato a ballare. Nessuno si stava mettendo in mostra. Nessuno stava cercando di ottenere la parte. Stavamo semplicemente ballando. Ho guardato Michael Showalter, il nostro regista, che era raggiante”.