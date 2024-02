Biancaneve senza i 7 nani. E manca pure il principe

I sette nani

La protesta dell’attore Dinklage

Biancaneve senza principe

in versione ‘ politically correct ’: i sette nani diventanoe manca il principe. L’adattamento live action Disney , dal titolo "Snow White", si allontanerà non poco dal classico d’animazione del 1939, già a sua volta parecchio diverso dalla fiaba dei fratelli Grimm.Il live action di “Snow White” vede l’attrice di origini colombiane e polacchecome protagonista e Gal Gadot nei panni della matrigna strega. Ma lascoppiata sul web non riguarda il cast (anche se non è passata inosservata la scelta di un'interprete latina, quando la principessa dei Grimm era tedesca).A scatenare utenti e fan è ‘l’overdose’ di politicamente corretto legata alledel film diffuse dal “Daily Mail”. La pellicola, attesa nelle sale nel marzo 2024, è ancora ine gli scatti ‘rubati’ arrivano dal Bedfordshire, contea dell'Inghilterra orientale, dove sono in corso le riprese.La prima novità riguarda i nani, che non sono in realtà nani ma “”. Nel cast soltanto un attore è affetto da nanismo . Tutti, comunque, sono rappresentati come personaggi fantastici, a metà strada tra gli hobbit di Tolkien e i troll di Frozen,. Gli attori che interpretano i sette nani, poi, sono stati scelti con un: rappresentano, infatti, ben sette etnie differenti. Nessuna minoranza esclusa. E tra i ‘nani’ c’è pureLe immagini, diffuse su Twitter dal “Daily Mail” stanno facendo discutere. Ma, per la verità le polemiche erano iniziate diversi mesi fa, con Peter Dinklage , star di “Game of Thrones”, che per primo aveva invocato un restyling di quei personaggi in modo da evitare gli“Ci sono rimasto un po’ di stucco quando la Disney ha annunciato con orgoglio di aver sceltoper Biancaneve ma continuavano a raccontare la storia dei Sette Nani” aveva commentato al podcast WTF di Mark Maron. “, per me. Sei progressista da un lato ma continui a raccontare quella caz*o di storia retrograda dei sette nani che vivono insieme in una grotta” aveva detto l’attore e produttore con acondroplasia (è alto 1,35 cm), una forma comune di nanismo.Dopo quell'attacco, la Disney ha deciso di correre ai ripari, puntando su questoproprio per “evitare di rafforzare gli stereotipi”.Altre polemiche sono legate alla figura di Biancaneve. Alcune critiche riguardano la scelta di un’attrice diper il ruolo della protagonista.Nel film Biancaneve è interpretata dalla 22enne, nota per il ruolo di Maria nell’acclamato remake di “West Side Story” di Steven Spielberg. A queste critica, la stessa attrice aveva risposto così: “Solitamente non pensi a una latina nei panni di Biancaneve. E poi questo personaggio è, sia che si parli del cartone Disney che della storia dei fratelli Grimm. Però di solito non si vedono persone come me in questi ruoli”.Altra (e più accesa) polemica riguarda il fatto che in questo film Biancaneve. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, la protagonista si salverà da sola: svestirà i panni di damigella in pericolo per trasformarsi in unacapace di determinare da sola il proprio destino.La rilettura in chiave moderna di questa Biancaneve è scritta da, la regista del film “Barbie” . Le prime indiscrezioni fanno ben capire che il canovaccio sarà completamente diverso, incentrato su una Biancaneve “più forte”, che sogna di diventare. Insomma, una versione della fiaba che si adegua alladei tempi.