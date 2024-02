Bologna capitale delle drag queen. C'è anche Vanessa Van Cartier

Chi è Simona Sventura

Bologna capitale delle drag queen . Se negli Usa il Tennessee vieta gli spettacoli di drag queen negli spazi pubblici, in Italia (per ora) la cultura drag continua a crescere. In tv ci sono sempre più programmi dedicati alle drag e ora anche ildelle drag queen, “”. L’evento, ispirato dalla drag race del leggendario RuPaul e dai festival americani e londinesi, è in programmaall’ex bocciofila Pontelungo (via Agucchi 121/14) a Bologna. L’ideatrice della due giorni ricca di spettacoli e divertimento tutto dedicato allo sfavillante mondo dele delloè la drag queen, al secolo Giuseppe Lamura, presidente dell'associazione Queen aps.Una carriera, quella di Simona Sventura, fatta di spettacoli e cabaret che l'ha portata a essere l'anima di un fantastico mondo animato dache sfiorano il limite del possibile, di parrucche eccentriche, tacchi vertiginosi e diin ogni dettaglio apprezzate da un pubblico eterogeneo e trasversale. Da anni, infatti, Simone Sventura si dedicata a portare l’arte drag in giro per l’Italia.E a Bologna, per la prima volta, ci sarannoe performer da tutta Italia e non solo. Madrina della manifestazione è, infatti,, vincitrice di Drag Race Olanda e una delle drag queen più famose di sempre nonché giudice del programma di Raidue “Non sono una signora”. Al suo fianco, direttamente dal programma tv Discovery “ Drag Race Italia ” ci sono, dancing beauty queen di Palermo che esprime tutta l'unicità della nuova generazione di drag queen italiane,, la drag queen che unisce grandi capacità canore con la passione per il make up e una forte ispirazione alle dive degli anni ‘90, eche ben tre volte ha vinto il titolo di drag queen più bella della Sicilia.Nella due giorni bolognese sono previsti tanti eventi, dagli spettacoli ai dibattiti, dal dj set ai concorsi. Tra le iniziative da non perdere “” in programma il 25 marzo ore 20 e l’ottava edizione del concorso nazionale “” che ci sarà domenica 26 marzo alle 16,30. Il calendario completo è disponibile online sul sito www.queensistersshow.com/drag#festival/ dal quale sarà anche possibile acquistare i biglietti per l'eventoSimona Sventura (vero nome) è meridionale d’origine e bolognese d'adozione.e da sempre appassionata di moda, disegna e realizza i propri abiti di scena e ipropri gioielli visto che è un vulcano di idee. In questi anni di attività ha creato un gruppo tutto suo di professioniste, il Drag Queen Sister Show. Un vero e proprio ‘carrozzone’ artistico, fatto da diverse identità che unisce la classicaa momenti di vero e proprioe stand up comedy.Da qualche anno, inoltre, Simona Sventura ha creato unaper drag emergenti: la Drag Academy dalla quale (oltre che caviglie fratturate dall'uso smodato di tacchi) escono sempre nuovi talent. Negli anni, poi Simona Sventura si è fatta notare anche comedrag: da Miss Drag Queen Emilia-Romagna passando per il Drag Factor Emilia Romagna fino ad arrivare a un concorso nazionale da lei stessa creato, Beauty Queen Italia che da qualche anno ha conquistato grande attenzione da parte della comunità, visto la favolosità delle partecipanti, dei look e delle innumerevoli discussioni che ogni concorso di bellezza porta con sé.