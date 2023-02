I legislatori del Tennessee hanno approvato un disegno di legge che vieta le esibizioni drag davanti ai bambini, in luoghi pubblici o privati. Si tratta del primo provvedimento del genere negli Stati Uniti, che pone tuttavia l’esecutivo guidato da Bill Lee in prima linea nello sforzo dei repubblicani di limitare gli show di drag queen in almeno 15 Stati negli ultimi mesi. Gli attivisti temono ora che questa legge si estenda oltre questo tipo di spettacoli e che venga usata per colpire gli artisti transgender e non-binari in generale.

La protesta di Veronika Elektronika

Tra chi sostiene questa tesi c’è anche la famosa Veronika Elektronika, nome d’arte di Steve Raimo, secondo cui lo scopo della nuova legge anti-drag del Tennessee è quello di mettere a tacere e cancellare le persone come lui. “Ma non funzionerà!” aggiunge. Raimo è una drag queen di Nashville ed è tra le tante persone che si sono espresse contro la nuova norma statale che limita i luoghi in cui questi artisti possono esibirsi. “Il loro obiettivo finale – ha detto al programma “As It Happens” riferendosi ai legislatori – è sradicare le persone e la cultura Lgbt. E mi dispiace dirvelo, ma non c’è una legge che mi impedisca di essere chi sono”. Secondo Raimo, chi cerca di dipingere il mondo drag come contenuto sessualmente esplicito o per adulti sbaglia tutto. Il drag non è intrinsecamente rischioso e gli artisti adattano il contenuto a seconda del contesto, proprio come qualsiasi altra forma di intrattenimento. “Non è assolutamente un’arte sessuale. Non è quello che facciamo”, ha aggiunto Veronika Elektonika. “Non siamo spogliarellisti. Non siamo intrattenitori per adulti, come molte di queste leggi vogliono far credere. C’è uno spazio per questo, ci sono persone che lo fanno, ma di solito non sono le drag entertainer”.

Cosa prevede la legge anti-drag

Il disegno di legge in Tennessee criminalizza ciò che definisce “intrattenimento cabarettistico per adulti” ovunque possa essere visto dai bambini, e definisce tali spettacoli “destinati a un pubblico adulto” come le esibizioni di spogliarelliste, di ballerine cubiste o gli “imitatori di uomini o donne”. Quello approvato giovedì 23 febbraio è un emendamento alla legge statale esistente che impedisce alle “attività commerciali rivolte agli adulti” di operare nel raggio di 1.000 metri da scuole, parchi pubblici o luoghi di culto. La prima infrazione di questo divieto sarà considerata un reato minore, mentre le infrazioni successive saranno punite con pene che vanno da uno a sei anni di carcere. Gli spettacoli drag possono ancora essere eseguiti in luoghi in cui sono previste restrizioni di età per i minorenni.

Implicazioni per gli artisti trans

Peppermint, drag performer e donna transgender che ha raggiunto la notorietà in Drag Race, ha dichiarato a Reuters che le proposte di legge contro le drag sono solo le ultime di una lunga tradizione legislativa che si basa sulla falsa e pericolosa premessa che le persone Lgbtq “adescano” i bambini o cercano di sfruttarli sessualmente. “È un falso mito, è un mostro che non esiste, quindi si inventano delle storie”, afferma l’artista. “La prima cosa che fanno è prenderci di mira, disumanizzarci, renderci cattivi e poi approvare leggi contro di noi”.

In Tennessee non è permesso alle persone di aggiornare il proprio sesso sui certificati di nascita o sui documenti, e giovedì la Camera ha anche approvato una legge che limiterebbe l’accesso dei giovani alle cure sanitarie per l’affermazione di genere. Entrambe le proposte di legge sono state inviate al governatore repubblicano Bill Lee per l’approvazione finale, ma Raimo afferma che la lotta è tutt’altro che finita. “Anche se il governatore metterà la sua firma su questa legge, speriamo che qui, a livello locale, statale e federale, ci siano persone che si batteranno per i diritti di tutti… e che sia possibile dimostrare ai cittadini dello Stato e di altri luoghi che una legislazione basata sull’odio e sulla paura non ha posto nel nostro governo”, ha concluso.