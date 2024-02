Britney Spears è libera, il tribunale revoca la custodia cautelare del padre: "Sono emozionatissima"

. All'urlo dihashtag che ha invaso anche i social, i suoi fan hanno festeggiato sotto un tribunale di Los Angeles la vittoria legale della loro popstar, cheche assoggettava a un tutore, il padre, ogni sua azione e spesa. La decisione della giudiceha chiuso una battaglia legale che aveva opposto Britney al padre Jamie. Da adesso la popstar, che compirài il 2 dicembre, potrà tornare a disporre liberamente del proprio patrimonio, stimato in, e delle proprie scelte.A settembre, dopo le ripetute accuse della figlia, il giudice Brenda Penny aveva già sospeso il padre della cantante, Jamie Spears, come custode del suo patrimonio, a causa "dell'" che la sua presenza creava, e designato un sostituto temporaneo, che adesso è solo un ricordo. Britney - emozionatissima - ha festeggiato sui social la vittoria, postando un video dei festeggiamenti dei suoi sostenitori radunati davanti al tribunale tra coriandoli, fumogeni rosa e musica: "Amo i miei fan", ha scritto condividendo le immagini su Instagram, "Penso che piangerò per tutto il giorno! Il giorno più bello! Grazie a Dio". Ma per lei, la battaglia in tribunale non è ancora terminata: l'avvocato della cantante,, ha infatti annunciato di voler proseguire l'indagine sul ruolo di James Spears nella tutela, spiegando di aver riscontrato unadi Britney e suggerendo che potrebbe perseguire ulteriori azioni legali.