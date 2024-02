Catherine Spaak, l'attrice scomparsa è stata l'antesignana del #MeToo: “Ne parlai anni dopo, ma c’era ancora omertà”

Il #metoo ai microfoni de 'I Lunatici'

La delusione

L’incubo stalking

Le origini e il cinema

La carriera in tv

“Nel corso della mia vita ho incontrato. Però negli anni ’60-’70".lo aveva confidato ospite della trasmissione ’Verissimo’, nel 2018. L’attrice di origine belga naturalizzata italiana, musa di tanti registi nella storia del cinema, in particolare tra gli anni Sessanta e Settanta, e poi protagonista come conduttrice del piccolo schermo in diversi programmi, si è spenta il giorno di Pasqua , all’età di 77 anni a Roma, nella clinica di via Carlo Poerio, dopo una lunga malattia.Ballerina e cantante, era stata colpita da una emorragia cerebrale nel 2020. Raffinata e con quell’accento francese che l’ha resa algida e inarrivabile, Catherine Spaak aveva confessato più volte di aver subito nel corso della sua carriera di attrice alcune: “Non ho mai subito niente di spaventoso, ma delle molestie sicuramente sì - le sue parole nel salotto di Silvia Toffanin - . Mi ricordo che anni fa lo raccontai in un’intervista e dopo mi chiamarono molte colleghe per dirmi che ero stata l’unica ad aver subito quelle cose perché a loro non era mai successo niente. Sono passati più di vent’anni prima che se ne potesse parlare. È un bene che ora si possa fare, ma io sono sopravvissuta benissimo ugualmente". Fra le confidenze quella di non esser stata confermata alla conduzione di ‘’ perché, disse,... "Già negli anni ‘70 denunciai questo stato di cose - sottolineò - , e la cosa suscitò clamore. Ma le colleghe attrici dissero che era capitato solo a me. Purtroppo questo atteggiamento coinvolge le stesse donne". All'epoca rivelò che una volta anche il suo allora marito, Johnny Dorellim avesse ricevuto una ‘proposta indecente’: "Per avere il permesso di corteggiarmi, diciamo così, gli venne offerta una cartiera. Lui rilanciò: 'due cartiere’".L’anno successivoparlò di #metoo ai microfoni de 'I Lunatici', su Rai Radio2, ha: “Quando è esploso lo scandalo non sono stato sorpresa, avevo già parlato di questo problema anni prima, ma molte colleghe avevano risposto che a loro non era mai successo nulla. C’era molta omertà, nessuna solidarietà femminile -aveva raccontato - . Io ho avuto dei problemi, come tutte le donne che fanno questo mestiere e non solo, perché il problema riguarda tutte le donne in tutti gli ambienti, non solo nel cinema. Quando sono arrivata in Italia ero giovanissima, non parlavo una parola di italiano, ero in una nazione sconosciuta. I film duravano moltissimo, fu una grossa fatica". “L’Italia era molto diversa dalla Francia - il racconto di Catherine Spaak a ‘I Lunatici’ - , si stupivano tutti che a 15 anni fossi arrivata da sola, la mia libertà era quasi inverosimile . Per quanto riguarda le donne le regole erano diverse da quelle francesi, si sognava la libertà, si sognava la patente, si sognava di uscire la sera e fare tardi, ma in Italia la vita delle ragazze della mia età era difficile, c’erano dei genitori severi, delle regole da osservare, erano sorvegliate e poco indipendenti”.“Pensavo che il cinema fosse abitato da persone aperte, libere, con una certa mentalità, e invece- aveva proseguito -. C’erano delle regole dure, il modo di girare era diverso da quello di oggi, sul set c’erano trenta quaranta uomini tra tutti quelli che lavoravano mentre di donne c’era l’attrice, la sarta e la segretaria di edizione, quindi era un mondo di uomini, con le regole degli uomini e una sicura ed. Erano tempi diversi rispetto ad oggi, almeno in parte”.Sull’: “Per me girare quel film fu un periodo atroce. Sul set riuscivo a stento a trattenere le lacrime. Erano tutti uomini, c’erano poche donne nel film e quando ero sul set ero sola. Mi prendevano in giro, gli uomini poi quando sono in gruppo diventano anche peggio di come sono da soli. Ci fu, una cosa molto difficile da gestire per una”.Nel 2002 Catherine Spaak aveva conosciuto l’ incubo dello, a Roma, finito solo quando la polizia ha arrestato un uomo di 58 anni che per due mesi aveva trasformato le giornate dell’attrice e conduttrice televisiva in un tormento continuo. Esasperata e preoccupata, l’attrice aveva deciso di denunciare quanto le stava accadendo alla polizia, raccontando di aver conosciuto l’uomo, che poi aveva cominciato a tormentarla, durante un corso di meditazione. Alcuni contrattempi di lavoro le avevano impedito di portare a termine le sedute del corso e in un primo momento “quel gentile signore“ si era preoccupato che lei non stesse bene. Poi, dopo qualche giorno, l’uomo, dirigente di una società, aveva cambiato atteggiamento. Iniziarono così le citofonate insistenti, poi le telefonate a casa, al cellulare e gli appostamenti ovunque lei si trovasse. In un primo momento, aveva spiegato Catherine Spaak, era solo ossessivo poi sono arrivate le proposte volgari e oscene, le offese e le umiliazioni. Una tensione culminata in una molestia vera e propria. Gli agenti erano però nascosti nei pressi della casa della Spaak, e avendo visto tutto, avevano arrestato l’uomo con l’ accusa di violenza privata e sessuale e molestie telefoniche.nasce il 3 aprile 1945 a Boulogne-Billancourt, in Francia. La sua famiglia, ricca di artisti e uomini politici di spicco, tra cui lo zio Paul-Henri che era stato più volte primo ministro, era originaria del Belgio. Arriva in Italia giovanissima e si fa notare a 15 anni nel 1960 in ‘Dolci inganni’ di Alberto Lattuada. Il ruolo di adolescente inquieta, ricoperto in quella occasione, la accompagnerà anche in altre pellicole come “Diciottenni al sole”, “ Il sorpasso ”, “La noia”, “La calda vita”, “La parmigiana”, “La voglia matta”. Il regista Monicelli la scelse per il suo film “L’armata Brancaleone” con Vittorio Gassman. Si sposa a 18 anni con Fabrizio Capucci. Dalla loro unione nasce la figlia Sabrina, che diventerà attrice di teatro. L’anno successivo Catherine Spaak ottiene la Targa d’Oro ai David di Donatello. Nell’Italia degli anni Sessanta emerge anche come cantante e raggiunge la vetta della Hit parade con alcuni singoli di successo. Nel 1962 sul set de ’La voglia matta’ conosce Fabrizio Capucci, che sposerà nel 1963 e dalla cui unione, di breve durata, nasce Sabrina, attrice di teatro. Nel musical televisivo “La vedova allegra” incontra Johnny Dorelli. I due si sposano nel 1972: dalla coppia nasce Gabriele, prima della separazione nel 1979. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.Dagli anni Settanta in poi, al cinema si affianca la carriera televisiva, oltre all’con le collaborazioni con il Corriere della Sera, Amica e TV Sorrisi e Canzoni. Dal 1985 al 1988 conduce le prime tre edizioni di Forum all’interno di Buona Domenica su Canale 5. Il suo successo televisivo più grande è il talk-show “Harem”, condotto per 15 edizioni su Rai 3. Dopo la trasmissione “Il sogno dell’angelo” condotto nel 2002-2003 su LA7, Catherine Spaak appare in tv solo come ospite in alcune trasmissioni, come “Ballando con le stelle” o “L’isola dei famosi”.