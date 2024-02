Chi è Candace Montgomery, la 'casalinga disperata' armata d'ascia che uccise la vicina di casa

La vera storia di Candy Montgomery

Una storia televisiva

La storia di, la killer dell’ascia che uccise la vicina di casa, amica e moglie del suo amante, diventa una. Sulla piattaforma Disney+ , dal, è disponibile la miniserie in cinque episodi “” creata da Nick Antosca e Robin Veith e interpretata da(40 anni) che ne è anche executive producer. Accanto all’attrice e moglie di, compongono il cast Timothy Simons nei panni di Pat Montgomery, marito di Candy, l’attriceè Betty Gore, la vittima, mentre Pablo Schreiber è il marito infedele di Betty, quindi l’attore Raúl Esparza è Don Crowder.La serie crime si ispira a fatti realmente accaduti. Siamo negli, nell’entroterra texano con le sue credenze religiose, la sua aria contadina e le suedel Sud.è una casalinga e madre amorevole: un marito, due figli, una bella casa, tutto sempre in ordine grazie all’attenta e accurata pianificazione della propria routine. Candy, in altre parole, è apparentementee benvoluta nel quartiere e nella comunità. Eppure ad un certo punto, in una giornata come le altre,. La sua amica, una casalinga che è un po’ il contrario di Candy, meno benvoluta e soprattutto meno ben vista dalle donne della comunità, poiché troppo rigida e possessiva nelle sue convinzioni, rimanein casa. Il marito è fuori città e non riesce a contattarla, quindi se ne accorgerà insieme ai vicini solo 13 ore dopo la sua morte. Con la loro neonata rimasta in culla che piangeva per tutto il tempo.Era ilquando Betty Gore, un’insegnante trentenne di scuola elementare e madre di due bambini, fudai suoi vicini Lester Gaylor e Richard Parker nella sua casa a, in Texas . La vittima era stata. I residenti della cittadina statunitense rimasero scossi dalla brutalità del crimine ma lo choc più grande fu quando l’amica e vicina di Betty, Candace Montgomery, anche lei trentenne, fu arrestata per l’omicidio Un’insanguinata fu trovata sul congelatore, così come l’impronta di una scarpa insanguinata nella lavanderia: questiritrovati sulla scena del crimine condussero a Candy che fu arrestata ilcon l’accusa di omicidio. Un omicidio da lei stessaquando cominciò il processo, nell’ottobre del 1980. Ammise, però di averlo fatto perDurante la sua testimonianza, infatti, Candy affermò che venerdì 13 giugno 1980 Betty l’aveva affrontata riguardo la sua, iniziata oltre un anno e mezzo prima dell’assassinio. Quando Candy confermò tale relazione extraconiugale, Betty l’avrebbe attaccata con: ne sarebbe nata una lotta violenta culminata con ladi Betty. In un atto di rabbia, Candy continuò a colpire la vicina per ben 41 volte, fermandosi solo al punto di totale esaurimento. Nonostante la veemenza dell’omicidio,da tutte le accuse: il verdetto fu “non colpevole”, emesso il 30 ottobre 1980 da una giuria composta da nove donne e tre uomini. Quando uscì dal tribunale molti le gridarono “assassina, assassina!”. Dopo ile la sua famiglia si trasferirono in Georgia, dove lei iniziò a lavorare come terapista di. Successivamente, la donna divorziò dal marito Pat Montgomery. Candy adesso hae vive una vita tranquilla lontano dai riflettori.La storia raccontata da Montgomery è ancora avvolta dal mistero e sono in molti a non credere alla sua versione dei fatti. Cosa successe davvero quel giorno di inizio estate del 1980? Tante le ipotesi come tante le rappresentazioni sul piccolo e grande schermo, senza dimenticare il libro pubblicato nel 1984 “” scritto dai giornalisti John Bloom e Jim Atkinsonu sul caso e sugli avvenimenti immediatamente successivi al processo. Dal libro è stato poi tratto il film per la tv “” (1990). Oltre alla serie “Candy: Morte in Texas” con Jessica Biel, nel marzo 2023, Hbo rilascerà la serie “” e in questo caso il volto di Candy sarà quello dell’attrice americana Elizabeth Olsen.