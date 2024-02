Chiara Francini: "Voglio essere mamma, penso alla fecondazione assistita"

"Forte e Chiara", l'autobiografia

Chiara Francini e la politica

“Voglio essere mamma, penso alla fecondazione assistita ”. A dirlo è Chiara Francini . L’attrice (43 anni), che dopo la presenza sul palco del festival di Sanremo, sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera, pensa anche all’ambito privato.L’attrice fiorentina (di Campi Bisenzio per l'esattezza come ci tiene a precisare) è legata da 18 anni all’imprenditore scandinavo, 46 anni. Il matrimonio, però, non è mai stato contemplato, se non in vista dell'arrivo di un bambino. “Il matrimonio è una tappa imprescindibile per una ragazza di provincia come me, solo che io non lo agogno” le parole dell’attrice. “Credo che con Fredrickgiusto se arrivasse un bimbo. Il matrimonio deve essere per sempre, ma io che ne so se con lui ci starò per sempre?ma il ‘non sposarlo’ è una chance che mi lascio per la mia libertà” dice Francini.Ora, però, queste nozze potrebbero arrivare visto che l’attrice desidera fortemente un figlio. “ Voglio un figlio a 43 anni, sono pronta alla fecondazione assistita ” è quanto dichiara in un’intervista a “Oggi”, magazine che le dedica la copertina. E aggiunge: “La mia analista dice che si rimane incinta da; non lo so se mi succederà, ma è un’avventura anche provarci”. Poi conclude: “Avendo superato i 40 anni, so però che farò del mio meglio per avere a disposizione”.L’attrice si sofferma molto sulla fecondazione assistita perché è consapevole del fatto che questa sia una delle piùper lei di rimanere incinta. “La fanno in tanti, ma nessuno ne parla mai, come se ci si vergognasse ancora, nel 2023, di ricorrere alla scienza. Come se farlo ci facesse apparire manchevoli. Un tabù simile a quello che a lungo c’è stato sulla psicoanalisi. La fragilità è invece parte costitutiva dell’essere umano” è il pensiero di Francini.Il tema della maternità è assai caro a Chiara Francini . Al di là del monologo – ormai famoso – fatto sul palco dell’Ariston di Sanremo – l’argomento è affrontato anche nell’autobiografia “ Forte e Chiara ”, uscita per Rizzoli un mesetto fa. Il romanzo diventerà uno spettacolo teatrale (che si aggiunge ai due film che l’attrice ha in cantiere). Ma che intanto oggi continua a scalare le classifiche di vendita. Perché è un racconto intimo, delicato, dove ognuno può rivedersi. Perché parla a chi si è sempre sentito fuori.”.L’autrice spiega che va bene così e lo fa senza quella retorica di cui di norma sono pieni i discorsi come questi. Lo fa alla sua maniera, scomposta, agitata, fremente. Un mix che travolge il lettore all’interno della storia. Che, poi, era l’obiettivo di Francini. “Questo libro è” le parole affidate ai social dell’attrice.Il libro “, è una storia umana che corre da quando ero un embrione nella pancia della mia mamma, saltella all’infanzia, si precipita all’adolescenza, scruta l’età adulta fino ad arrivare all’attuale Chiara che sono e che vorrei essere, una mamma oppure no”.A “Oggi”, però, Chiara Francini parla a tutto tondo. Anche di. “Fascismo, comunismo, un certo tipo di femminismo sono” è il pensiero di Francini.“Nessuna delle parti in causa si sforza di capire l’altra ma devi riuscire a parlarti se l’unica soluzione è il compromesso. Nessuno che dica mai all’altro: ‘Tu sei uno schifo, ma ‘sta cosa te l’hai fatta bene’” prosegue. E aggiunge: “Ormai si usa ‘fascismo’ per qualsiasi cosa, come sinonimo di. Le parole sono importanti e la politica dovrebbe alfabetizzare, non appiattire. Serve un riconoscimento reciproco se no non vince mai davvero nessuno, e a perderci è il Paese”.