Come sta il pianeta? Ilaria Capua a teatro: "La scienza esca dall'accademia"

Le parole della salute circolare

Qual è lo stato di salute del nostro pianeta? Come influisce sulla nostra vita? Ilaria Capua prova a sensibilizzare il pubblico su quanto tutto il sistema in cui viviamo sia in relazione continua.

n

dialogo con gli artisti, nel caso di ieri con il cantante de Lo Stato Sociale e attore, che si muove sempre tra divulgazione e spettacolo.

Persone e ambiente, salute umana e salute del pianeta: forme di vita strettamente connesse. Una relazione che ormai conosciamo bene che però non è sempre semplice da spiegare. Con "", spettacolo teatrale prodotto da Aboca , Ilaria Capua prova a farlo in modo semplice quanto evocativo, affrontando l'argomento sia dal punto di vista scientifico che storico e culturale.La scienziata, in ogni tappa, è affiancata da un artista diverso:. Partito lo scorso 27 aprile da Perugia, martedì 2 maggio lo spettacolo è andato in scena al MAST Auditorium di Bologna e si sposterà invece questa sera, 3 maggio, al Teatro Niccolini di Firenze.

Ilaria Capua e Lodo Guenzi

esondazioni, allagamenti, frane e evacuazioni dei cittadini per sfuggire alle piene.

Spettacolo e divulgazione

è necessario partire anche

dalla comunicazione per creare un dibattito, per accendere la scintilla necessaria a comprendere l'urgenza di un'inversione di rotta. E quali sono, quindi, le parole per il futuro? "Impegno, equità e rispetto. Avremo successo soltanto se terremo a mente questi tre concetti", ha detto al quotidiano.

Teatro Niccolini, dalle ore 21.00 Spettacolo. Sul palco con la scienziata l'attrice Francesca Reggiani.

La "" sul palco del MAST Auditorium bolognese, così l'ha definita la virologa stessa, ha viaggiato come in ogni appuntamento attraverso la storia per indagare sulle vite di donne e uomini del passato che hanno cambiato la scienza e la nostra visione del mondo, le scoperte che hanno aiutato l’umanità a prosperare, ma anche gli effetti nefasti dello sfruttamento della terra e delle sue risorse. L'obiettivo è quello di "" dice Capua al Corriere della Sera. Sono le nuove generazioni , in effetti, le più sensibili e le più animate nella lotta ai cambiamenti climatici e sono loro ad essere anche quelle maggiormente in pericolo in caso non si agisca immediatamente per mettere un freno alla crisi.Lo dimostra, purtroppo, ciò che è accaduto e sta accadendo in queste ore proprio in Emilia Romagna , con ilche sta devastando la regione, conFenomeni di questo genere, ma anche siccità, incendi, temperature altissime , sono ormai sempre più frequenti e imprevedibili, sintomo di uno stato di salute del nostro ecosistema che sta inesorabilmente peggiorando.Quello della virologa, tra le scienziate italiane più autorevoli a livello internazionale, senior fellow in Global Health alla Johns Hopkins University, con i suoi ospiti sul palco è un dialogo fra arte e scienza, fatto di voci e di immagini, di termini che vanno a comporre un nuovo vocabolario per l’umanità. "Consegnerà al pubblico le parole di ieri, di oggi e quelle per il domani. Persulla connessione che lega tutti gli esseri viventi ", aveva dichiarato a Il Resto del Carlino. Per l'occasione bolognese è stato anche presentato il saggio omonimo della Capua, pubblicato da Aboca Edizioni.InsommaQuesta sera, 3 maggio, lo spettacolo teatrale sarà a Firenze, al