Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi. Ma niente bikini per l'ex suora

Il programma

Niente bikini per l’ex suora

Il messaggio da portare sull'Isola

, ovvero l’ex Suor Cristina ha trovato la direzione della felicità : l’Isola dei Famosi ma senza bikini per non urtare le sensibilità. Lasciato da tempo il velo per inseguire la passione per la musica, l’ex religiosa è una naufraga della nuova edizione – la numero 17 - dell’, il reality in onda da lunedì, in prima serata su Canale 5.Al timone dell' Isola dei Famosi , per il terzo anno consecutivo, c’èe l’inviato speciale in Honduras è ancora una voltamentre in studio gli opinionisti sono Vladimir Luxuria e, per la prima volta,. I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù. Per la “” troviamo Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia. Nella “”ci sono Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. Infine, nella “” figurano Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini , Marco Mazzoli e Paolo Noise e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).Al centro del reality, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, lasull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale diin gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).Tra i concorrenti c’è, 34 anni, e una grande passione per la musica. Ed è proprio questa che l’ha fatta diventare nota al grande pubblico. L’ex suora, che è stata membro dell'ordine delle, si è fatta notare vincendo la seconda edizione del talent show “” nella squadra capitanata dal rapper J-Ax. Il video della sua Blind Audition, in cui cantava “”, è stato il quarto più visualizzato su YouTube a livello mondiale nel 2014. Da lì non si è più fermata cantando in giro per il mondo sempre nel rispetto dell’abito religioso che indossava.Poi a novembre 2022 l’annuncio inaspettato: unlasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica. “Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione.Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore” le parole della 34enne al momento della decisione. Adesso si apre una nuova avventura per Scuccia: l’Isola. Ma da lasciare l’abito religioso – molto coprente – a mettersi inil passo non è per niente breve, soprattutto davanti a milioni di telespettatori. Ecco allora che l’ex suora ha scelto di non indossare il succinto costume durante l’esperienza sulle paradisiache spiagge dell’Honduras. “Sarà una versione del. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglioe anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso” racconta intervistata dal “Corriere della Sera”. E aggiunge: “Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati,. Non volevo urtare le sensibilità”. E, infatti, anche nelle prime immagini del cast al completo, Cristina indossa deie non mostra nemmeno l’ombelico come invece fanno le sue colleghe che portano il top.La partecipazione di Scuccia al reality ha già suscitatotra i telespettatori e la 34enne ne è consapevole. “Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma, con i miei valori. Anche le suore dicevano:” le sue parole sempre al “Corriere”.La sopravvivenza in Honduras, dove i naufraghi non vivono in resort a 5 stelle, non spaventa l’ex suora. “Vengo da una vita religiosa, le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l’occasione per farmi più forte” spiega sempre l’ex religiosa, aggiungendo: “, come in fondo erano i voti”. Sulla scelta di partecipare al reality, Scuccia precisa: “Vorrei che. Come suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona. C’è chi mi giudica senza sapere, ma vengo da un percorso di dolore”. E aggiunge: “L’ingresso in istituto religioso era stato naturale,. Non convincerò tutti, ma sarò me stessa. Se tramite la mia storia anche una sola persona troverà il coraggio per cambiare la sua vita, ne sarà valsa la pena”.