Critiche omofobe e divieti: il nuovo film Marvel "Eternals" stroncato a causa del supereroe gay

Che anche il mondo della Disney e quello dei supereroi si stessero aprendo ad una(no, non parlo del multiverso),, è ormai cosa nota da qualche tempo.cambia volto, diventa persino di colore (clicca qui ),e il nuovofanno coming out (ne abbiamo parlato qui qui ),è gender fluid (leggilo qui ), per non parlare dei cartoni animati del colosso statunitense, dove si fanno sempre più strada personaggi rappresentativi di altri aspetti della società e di. Insomma un cambiamento epocale portato avanti con convinzione dal mondo dell'intrattenimento.Rimanendo nel campo dei paladini della giustizia mascherati, mercoledì 3 novembre è uscito nelle sale italiane, il nuovo film della Marvel diretto da, premio Oscar per "Nomadland", ed interpretato da attori del calibro di Richard Madden e Angelina Jolie, per citarne solo due. La pellicola introduce una nuova stagione nel mondo dei supereroi, perché lancia una, che possano affiancare, se non 'soppiantare', i celebri e amatissimi Avengers. Tra questi c'è anche, che ha un marito e un figlio. Ed è proprio 'per colpa sua' che, già pochissimi giorni dopo l'uscita, il film risulta tra i peggiori (nei punteggi della critica ma anche negli incassi) mai 'sfornati' dall'MCU. Nonostante, nel suo piccolo, abbia scritto un'importantissimo e storico capitolo della storia di Hollywood, "Eternals" risulta averesu, un celebre aggregatore di critiche cinematografiche, con solo il 54% di recensioni positive. La pellicola di Zhao è stata infatti presa di mira e letteralmente bombardata di, proprio a causa del nuovo eroe gay. Anche su IMDB, vera e propria Bibbia cinefila, è stata sommersa da, tanto che i gestori del sito sono stati addirittura costretti a cancellarne a decide per il linguaggio volgare utilizzato. Moltissimi appassionati sono rimasti sconvolti dall'apparizione sul grande schermo dellacomposta da Phastos (Brian Tyree Henry) e suo marito Ben (Haaz Sleiman), tanto da scegliere di boicottare la pellicola Disney. E così gli omofobi d'America, ma non solo, si sono 'dati appuntamento' su siti come IMDB e Rotten Tomatoes, stroncando "Eternals" con recensioni piene di odio e discriminazione. La stragrande maggioranza di queste proviene da maschi di età compresa tra i 18 e 44 anni, con una media di 5.9 stellette su 10. Circa un quarto degli utenti (25,6%) addirittura ha dato appena un solo punto su 10 al film, tanto da far precipitare la media.Secondo le previsioni, inoltre, il film dovrebbe aver incassato circa 75 milioni al debutto negli Stati Uniti e solo altri 75 milioni nel resto del mondo. 'Magro' bottino rispetto a quello preventivato dalla Disney, che per realizzarlo ne ha spesi 200 e puntava almeno al triplo negli introiti. Tuttavia nelle entrate peseranno anche idel nuovo prodotto: questo infatti non arriverà mai nei cinema di, come annunciato dall'Hollywood Reporter. A rischio anche la proiezione nelle sale in. Gli Stati del Golfo hanno chiesto ufficialmente alcuni, che riguardano esclusivamente la storia di Phastos e alla sua famiglia (ad esempio la scena di un bacio tra i coniugi), ma la Disney ha rifiutato qualsiasi richiesta di, chiaramente dettata da motivazioni di stampo omofobo. L', infatti, è ancorain tutta la zona e tutti i film in cui sono presenti contenuti Lgbtq+ vengono puntualmente eliminati.