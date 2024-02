"Cyrano", ieri e oggi: la commedia al teatro Reims per indagare il dramma interiore

È una storia di discriminazione , di, e infine di riscatto – se ci pensi bene – anche un’opera famosa come il "". E lo sanno bene quelli della: che ne portano in scena una versione liberamente tratta dall’opera di Edmond Rostand, in cui questi temi emergono con chiarezza. Saranno loro ad inaugurare la stagione del, nella zona sud di Firenze, sabato 5 novembre alle 21 e domenica 6 alle 17.La, la vergogna di sé, la paura di essere inadeguati fisicamente , e per questo di non poter essere amati. Temi modernissimi, a guardar bene, scorrono nell’opera di Edmond Rostand, scritta alla fine dell’Ottocento e ispirata ad un, Savinien Cyrano de Bergerac. Cyrano che, come sappiamo, è uno scrittore e poeta bravo con la penna e assai anche con la spada. Innamorato della bella Rossana, scoprirà amaramente che lei è innamorata di un aitante militare. E che a Cyrano ha riservato il ruolo di confidente delle proprie pene d’amore. Come si direbbe oggi, lo ha relegato alla. Il resto, è nella storia del teatro. L’amico, il militare bello, è goffo e impacciato quando si tratta di parlare. E Cyrano, il brutto Cyrano, l’impresentabile Cyrano, crea per lui parole d’amore. Diviene un suggeritore, un’eminenza grigia: un, se vogliamo usare un altro termine contemporaneo. Il vero tema della pièce starà tutta neldi Cyrano: nella difficoltà di confessare il suo amore , perché. Una difficoltà di fronte alla quale si trovano milioni di persone: non c’è bisogno che abbiano un naso lungo mezzo metro. Può bastare un piccolo difetto, un particolare su cui gli altri si sono accaniti: e diventiamo incapaci di accettare noi stessi, e di farci accettare.va in scena con la regia di Nicola Soldani, e le interpretazioni di Sara Fiandaca, Giuditta Niccoli, Diego Cerami e dello stesso Soldani. La musica è interamente originale, e sarà suonata dal vivo da, composto da Serena Pagani, Clara Miraglia e Margherita Carbonell.E se poi volete approfondire, molti sono. Il primo è dell’anno 1900, ed è uno dei primissimi film "a colori», con ogni singolo fotogramma colorato a mano. Nel 1950 il "Cirano di Bergerac" di Michael Gordon valse l’Oscar al protagonista José Ferrer; un Oscar andò anche ai costumi di Francia Squarciapino per il "Cyrano de Bergerac" del 1991 con Gérard Depardieu. E una messa in scena del "Cyrano" è al centro di tutta la storia di "Chiedimi se sono felice" di Aldo, Giovanni e Giacomo.