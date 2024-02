Daddy Yankee cambia vita: "Lascio la musica per Gesù"

Daddy Yankee annuncia la sua conversione

I precedenti

"La vita senza fede? Una tragedia annunciata"

L'avvicinamento di John Lennon a Gesù negli ultimi anni della sua vita

". E' l'annuncio del rapper, che ha scelto Porto Rico per l'ultimo concerto del tour d'addio La ùltima vuelta. La meta. Il capostipite del reggaeton, arrivato al culmine dell'iter spirituale, ha deciso die dal music business per seguire definitivamente la sua", ha rivelato emozionato ad una platea gremita e commossa. "Stasera riconosco, e non mi vergogno di dirlo al mondo intero, che Gesù vive in me e che io vivrò per lui. Questa è la fine di un capitolo e l'inizio di uno completamente nuovo. Tutti gli strumenti che ho, la musica, i social media, un microfono, sono ora per il regno", continua il rapper. Poi l'esortazione a lasciare da parte l'idolatria per seguire la, unico punto fermo nella vita terrena. "Non seguite un uomo, io sono una persona. Per tutti quelli che mi hanno seguito,", ha aggiunto il cantante, buttando a terra il microfono dorato che teneva in mano e lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. Infine la liberazione: "Per molto tempo ho cercato diche nessuno poteva colmare. Stavo cercando di completare e di trovare un significato nella mia vita. A volte sembravo molto felice, ma mancava qualcosa per completarmi. E devo confessare che quei giorni sono finiti. Nel corso degli anni ho potuto viaggiare per il mondo, vincere molti premi, applaudire e lodare, ma ora ho realizzato qualcosa che è nella Bibbia: Che vantaggio avrà un uomo se guadagna il mondo intero e?". Un discorso profondamente sentito, in grado di emozionare i 18 mila presenti al Coliseo José Miguel Agrelot della natale San Juan, e gli spettatori virtuali che assistevano allo show da remoto, grazie a dei ticket speciali al costo di 20 dollari. Per l'interprete di canzoni note come 'inizia unain cui farà tutto il possibile per diffondere questo nuovo messaggio, con tutti gli strumenti a sua disposizione - musica, social network- confidando che i suoi fedeli seguaci lo accompagneranno in questa nuova avventura.Ma Daddy Yankee non è il solo ad "aver visto la luce" e ad andare "in missione per conto di Dio", come facevano Jack ed Elwood nel celebre film The Blues Brothers. Qualche giorno fa infatti, il 21enne nuotatore e ballerino,, eletto nel 2019 come "il più bello d'Italia", ha deciso di cambiare vita, entrando nel propedeutico, l'anno che precede la vita in seminario. La suaè nata dall'incontro con dei ragazzi che "mostrandomi cosa vuol dire 'essere chiesa' mi hanno dato la forza di indagare questa domanda che mi porto dietro fin da quando ero piccolo, ma che varie paure mi impedivano di approfondire." Adesso, dopo aver fatto la domanda al Vescovo, studia teologia e presta servizio in due parrocchie nella diocesi fiorentina in attesa di scoprire se diventerà o menoTornando invece agli esempi musicali citiamo quello del tenore Andrea Bocelli , che dopo la vita da agnostico, ha abbracciato la religione per dare un senso alla vita. Qualche anno fa aveva raccontato i suoi anni da "agnostico", dedito al "libertinaggio come droga", come tentativo di "riempire la parte mancante di me.. Tutte le sere hai bisogno di riuscire nel tuo obiettivo. La sera che non ci riesci, stai male. Il successo rende tutto più facile. Ma alla fine ti ritrovi con un pugno di mosche. E ti senti affondare nel gorgo del vizio". Fino all'incontro con, la sua attuale moglie. Da lì un totale cambiamento: "Da ragazzo esseremi sembrava una posizione comoda da abbracciare. Dopo però si va avanti e ci si fa delle domande. Chi non si è mai interrogato sul senso della vita? Quando ti interroghi sul senso della vita ti fai delle domande,e scopri tante cose. E io penso di aver scoperto che il caso non esiste: questo è stato il primo passo verso una totale riconciliazione con la fede". E conclude: "il nostro transito terreno è una tragedia annunciata che, nel migliore dei casi, termina con la vecchiaia, la malattia e la morte".L'ultimo esempio di uno stretto rapporto con Dio è quello di John Lennon . Molto è stato scritto sulla vena anticlericale o anticristiana del leader dei Beatles, ma la realtà dei fatti è che 20 giorni prima di essere assassinato compose due ultimi brani che dimostrano come l'artista abbia mostrato uno stretto ed evidente rapporto con il Padreterno. Il cantante morì l'8 dicembre e nel brano “Help me to help myself” (Aiutami ad aiutare me stesso) registrato il 10 novembre e in “You saved my soul” (Tu hai salvato la mia anima) datata 14 novembre, non solo chiedevama assicurava che mai si era separato da Lui. Anni prima, il compositore aveva scritto che non credeva in Gesù e che anzi i Beatles erano più famosi di Lui. Poi ritrattò, ma non si sa se lo fece per ragioni commerciali o per vera convinzione. Tuttavia, la sua nuovaè stata dimostrata non solo dai riferimenti espliciti presenti in queste canzoni, ma anche dalla reazione di Yoko Ono di fronte a questa nuova situazione. Come riportato dal critico musicale Julián Ruiz in un articolo pubblicato sul quotidiano El Mundo e sul sito web Plasticos y Decibelios, la sua compagnaperché erano la confessione del fatto che "in quei giorni,e voleva frequentare la Chiesa". Poi aggiunse: "John ha intrapreso un brutto cammino, sbagliato". E chissà chi saranno i prossimi a vedere la luce.