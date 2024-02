Dalle drag alle bio queen: la tv abolisce i ruoli di genere tradizionali e diventa 'a colori'

Il popolare dating show di Canale 5, Uomini e donne, dopo aver aperto le porte al mondo gay, ha sdoganato la prima tronista trans*, Nicole Andrea Scavuzzo. La commessa di 29 anni era infatti nata uomo. "Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa.

Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile" ci tiene a ribadire Andrea Nicole. Nello studio di Maria De Filippi, la tronista è arrivata per cercare l'amore ma anche perché crede che "la televisione possa favorire l’apertura della mente di molte persone che magari sono solo 'impaurite' da qualcosa che non conoscono". Prima di lei ci aveva provato l'attrice Vittoria Schisano a raccontare il suo percorso per cambiare sesso, partecipando al dance show Ballando con le stelle (edizione 2020).

Il piccolo schermo, quindi, si adegua ai cambiamenti della società proponendo concorrenti non binari, queer e trans*, con un linguaggio sempre più inclusivo. Dalla Francia, per esempio, arriva la figura della donna che si traveste da donna. Emily in Paris – la serie comedy tra le più viste su Netflix – nella sua seconda stagione (uscita il 22 dicembre) apre le porte alla figura della 'bio queen' o 'faux queen', ovvero artiste donne che adottano il tipico stile della drag queen. Nello show firmato da Darren Star (già autore di Beverly Hills 90210 e Sex and the City), Mindy (migliore amica di Emily) è una star dei talent show musicali cinesi che si lancia verso una carriera da cantante e drag queen. Si esibisce vestita metà da uomo e metà da donna, o meglio da stereotipo maschile e da stereotipo femminile portati all’eccesso. Le 'bio queen', infatti, giocano con i tradizionali ruoli di genere per intrattenere e divertire. Potremmo definirle, quindi, in maniera del tutto giocosa, come donne che interpretano uomini che interpretano donne.