La star di Dawson's Creek rivela: “Ho un cancro”

Dawson ha il cancro. L'attore James Van Der Beek, diventato famoso per aver interpretato il ruolo da protagonista nella serie cult adolescenziale Dawson's Creek, andata in onda dal 1998 al 2003, ha annunciato alla rivista People di avere un tumore all'intestino. Nonostante la diagnosi, la star ha tranquillizzato tutti dicendo “di sentirsi bene e di essere ottimista“.

Il lungo messaggio sui social

“E' cancro“, inizia così il lungo messaggio dell'attore che sui social ha voluto spiegare, anche per sensibilizzare l'opinione pubblica, come sta affrontando la malattia e in cosa è cambiato nella sua vita. “Ogni anno - ha scritto sul proprio profilo Instagram - circa 2 miliardi di persone in tutto il mondo ricevono questa diagnosi. E io sono uno di loro. Non esiste un manuale su come annunciare queste cose, ma avevo programmato di parlarne a lungo con la rivista People prima o poi... per aumentare la consapevolezza e raccontare la mia storia alle mie condizioni. Ma ho dovuto modificare il piano stamattina presto quando sono stato informato che un tabloid avrebbe pubblicato la notizia in anteprima“.

Poi aggiunge: “Fino ad ora ho affrontato questo problema in privato, ricevendo cure e curando la mia salute generale con più attenzione che mai. Sono a buon punto e mi sento forte. Vi dirò di più quando sarò pronto a farlo. Mi scuso con tutte le persone della mia vita a cui avevo pensato di dirlo. Niente di questo processo si è verificato nella mia sequenza temporale preferita... Per favore, sappiate che io e la mia famiglia apprezziamo profondamente tutto l'amore e il sostegno”, conclude l'attore.

L'attore James Van Der Beek nei panni di Dawson (Instagram)

Chi è James Van Der Beek

Famoso per aver interpreto Dawson Leery in Dawson's Creek, classe '77 è recentemente apparso in un episodio di Walker, il reboot di “Walker, Texas Ranger“, e prossimamente apparirà in un film originale “Sidelined: The QB and Me“ che uscirà il 29 novembre. Inoltre sta anche per mostrarsi in uno speciale della Fox intitolato “The Real Full Monty”, che si basa sul film britannico del 1997 e vedrà un gruppo di celebrità maschili spogliarsi per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla consapevolezza e la ricerca sul cancro.

Nato in una famiglia benestante di lontana origine olandese dove il padre era un giocatore di baseball professionista e la madre una ballerina di Broadway, James dopo essere stato sposato fino al 2009 con l'attrice Heather McComb, nel 2010 è convolato a nozze con Kimberly Brook, da cui ha avuto sei figli.