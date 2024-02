Billie Eilish fa coming out: "Mi piacciono le ragazze, non era ovvio?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish)

Il coming put su Variety

Le amo tanto. Le amo come persone. Sono attratta da loro fisicamente, ma Eilish, nella cover story del magazine, aveva però di fatto ammesso di essere attratta dalle donne: ". Le amo come persone. Sono attratta da loro fisicamente, ma anche intimidita da loro , dalla loro bellezza e dalla loro presenza".

Frasi che lasciavano intendere le sue preferenze in materia di orientamento sessuale.

"Pensavo che la gente sapesse"

La cantante ha spiegato di aver visto l'articolo e di aver pensato: "È emozionante per me perché credo che la gente non lo sapesse, ma è eccitante che ora lo si sappia". E ancora: "Io sono per le ragazze".

Fino allo scorso maggio Billie era apparentemente fidanzata con il cantante americano Jess Rutherford, ma ciò non influisce sul suo amore per il genere femminile. Evidentemente però qualcuno non la pensa allo stesso modo: la 21enne ha perso, dal giorno dell'intervista, 100mila follower di cui 45mila da sabato.

Parlando ancora ai microfoni di Variety la cantante ha aggiunto di non credere granché all'atto del coming out e all'idea che la gente debba esplicitamente rivelare con chi preferisce andare a letto: "Non potremmo semplicemente esistere? – ha chiesto – L'ho fatto per molto tempo e semplicemente non ne ho mai parlato".

L'anno d'oro di Billie Eilish

. Sabato 2 dicembre, la 21enne idolo delle giovani generazioni nell'intervista/storia di copertina di Variety intitolata Power of Women, ha rivelato per la prima volta la sua attrazione per le donne Una rivelazione che però ha lasciatoalla cantante di "Bad Guy". "Grazie a Variety per avermelo fatto fare su un red carpet alle undici del mattino anziché parlare con me delle cose che importano veramente", si è sfogata Billie su Instagram. "Mi piacciono ragazzi e ragazze, ma lasciatemi in pace, letteralmente a chi importa", ha aggiunto la giovane star . Sorprendente o no, la notizia è stata accolta con grande clamore, come sempre accade con tutto ciò che la superstar americana fa o dice.La vincitrice di Grammy, di un Golden Globe e di un Oscar ha sfilato sul tappeto rosso dell'che celebra i più grandi successi musicali dell'anno, dove ha rivelato che nell'intervista non aveva intenzione di fare coming out."No, non l'ho fatto", ha detto però sorpresa Eilish quando le è stato fatto presente, durante la serata di sabato, che si trattava a tutti gli effetti di un coming out. "Poi ho pensato:Non mi ero resa conto che la gente non lo sapesse".Eilish ha vinto assieme al fratello Finneas il premio per la canzone dell'anno grazie al brano "What Was I Made For from" che fa parte della colonna sonora del film. L'intervista sigilla un anno importante per lei che, oltre al premio di Variety, ha collezionatoche la rendono una dei 12 artisti con più candidature dell'edizione 2024. Alla 66/a edizione dei premi, che si svolgerà il 4 febbraio, potrebbe vincere per il disco e la canzone dell'anno, miglior performance solista pop, miglior canzone scritta per il cinema e miglior video, ma anche per la miglior performance di un duo/gruppo per "Never Felt So Alone" di Labyrinth.