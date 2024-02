Billie Eilish risponde agli hater: "Le donne possono essere poliedriche"

La cantante agli haters: “Deficienti e idioti”

La cantante e il look da ‘maschiaccio’

Il rapporto con i social

Il corpo e il look di Billie Eilish continuano a essere oggetto di controversia. Ma l'idolo della Generazione Z non ci sta e replica: “Le donne possono essere poliedriche”. Ultimamente la popstar – all’anagrafe Billie Eilish Pirate Baird O’Connell - è apparsa con un'immagine. Tutto è partito dal Met Gala 2023. Al party in onore dello stilista Karl Lagerfeld, la 21enne si è presentata con uno stileche ha stupito tutti.Nei giorni e nelle settimane successive, la cantante di “” ha continuato a condividere sui social network alcune sue fotografie dove appare vestita in modo molto sensuale e in atteggiamenti sexy. Un cambio di stile che non è passato inosservato visto che in passato ha sempre sceltoche davano l'idea del ‘maschiaccio’. E così il nuovo modo di presentarsi è finito nel mirino degli haters che accusano la cantautrice californiana, 21 anni, di essersi, di non essere più la stessa.La reazione di Billie Eilish non si è fatta attendere e in modo perentorio ha definito “” i suoi denigratori. “Ho passato cinque anni della mia carriera a essere offesa da voi folli perchée per il modo in cui vestivo” tuona l’artista attraverso una storia Instagram, social dove è seguita da 109 milioni di follower.“Costantemente mi veniva detto che sarei stata più attraente se mi fossi. Ora che mi sento sufficientemente a mio agio nell'indossare qualsiasi cosa di minimamente femminile, sono cambiata e mi sono svenduta” sbotta la cantante che soffre della sindrome di Tourette . L'artista, vincitrice di sette Grammy, di un Oscar e più giovane headliner del Coachella, sostiene che le donne devono essere in grado di esistere, che possono essere poliedriche e che la femminilità non equivale a debolezza. “Sapevate cheScioccante vero? Che ci crediate o no, le donne potrebbero essere interessate a più cose” scrive in un’altra storia Instagram accompagnata da una sua foto dove sorride.L'esordio di Billie Eilish sulla scena internazionale è stato accompagnato dain stile skater: t-shirt, bermuda, sneakers e capelli colorati. Indimenticabili i suoi ciuffi verde fluo e i look post punk con una cascata di collane. In un'intervista di alcuni anni fa a "Vanity Fair", la giovane artista aveva spiegato il motivo per cui vestiva oversize. “- aveva detto -, non ho mai avvertito attrazione fisica nei miei confronti, neppure da parte dei miei ex fidanzati”.E in un'intervista a “Elle” l'anno scorso, l’interprete del singolo “Ocean Eyes” aveva parlato della sua frustrazione nei confronti di alcune persone che vogliono che mantenga il look che aveva quando l'hanno scoperta per la prima volta. “Ho perso 100.000 follower, solo a causa delle tette”, aveva dichiarato. “Sono sempre la stessa persona. Non sono solo Barbie diverse con teste diverse”, aveva aggiunto la cantante le cui canzoni parlano di ansia sociale, di depressione e delusioni amorose.A marzo scorso Billie Eilish si è aperta a Conan O'Brien nel suo podcast “ Conan O'Brien Needs a Friend ” su come il suo approccio ai social media è cambiato nel corso degli anni e su come abbia persino cancellato le app dal suo telefono per evitarlo. Come ha spiegato, ciò che la “fa sclerare” di Internet “”. In particolare, la cantautrice aveva detto: “Credo a tutto ciò che leggo su Internet. E so per certo che è stupido e non dovrei farlo perché ho la prova che non è tutto vero. Quasi niente è vero”.